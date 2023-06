Richterovej REAKCIA na Kollárovu tlačovku: Vitteková vraj KLAME... Pôjdem aj na detektor lži!

Len necelé 2 hodiny po tlačovke, ktorú zvolal Boris Kollár, sa na sociálnej sieti Facebook ozvala aj Barbora Richterová. Zareagovala na slová, ktoré na konferencii zazneli. Politik si totiž k mikrofónu prizval Patríciu Vittek, ktorá opísala, čo sa pred 12 rokmi malo diať v Kollárovej vile na Miami.

Samotná Richterová však tvrdí, že to nebolo tak, ako prezentuje známa podnikateľka. „Celý incident začal tým, že som poprosila Borisa Kollára, aby mi pomohol s našim synom. Bola som veľmi unavená a chcela som si iba na chvíľu oddýchnuť. Došlo medzi nami k hádke a nasilu som mu dala malého do rúk. Odmietam tvrdenie, že som ho hodila 5, 10 alebo 15 metrov cez celú obývačku,“ uviedla mamička.

„Žiaľ, povedala som mu pri tom vulgarizmus. Boris Kollár dal syna svojej mame, ktorá s ním odišla do svojej spálne a v okamžiku na to ma začal mlátiť tak, že ma udieral fackami z celej sily do tváre. Snažila som sa pred ním utiecť a zavolať 911, ale vytrhol mi z ruky telefón. Dobehol ma na poschodí, kde ma zhodil na zem a pokračoval v bitke, až som stratila vedomie,“ šokuje svojimi slovami.

„Trvám na tom, že Patrícia Vitteková klame a spolu s manželom prišli až po tomto incidente. Je mi zvláštne, že dnes mi Patrícia hovorí, že by tieto facky dala ona mne, keď vtedy, keď ma videla ležať v na posteli dobitú, sadla ku mne a povedala, že chce odtiaľto odísť,“ pokračovala Richterová. Na záver dodala: „Som pripravená ísť kedykoľvek na detektor lži a ukázať, kto hovorí pravdu.“