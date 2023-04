Dcéra Borisa Kollára PREHOVORILA o kauze s Richterovou: Mamičke č. 6 poslala DRSNÝ ODKAZ!

Pred pár dňami Bratislavu zachvátila móda, pretože sa konal už 18. ročník Bratislavských módnych dní. Na tento maratón slovenských, ale aj zahraničných módnych dizajnérov prišlo veľa známych tvárí a niektoré z nich sa ocitli aj na samotnom prehliadkovom móle. Jednou z nich bola aj dcéra poslanca Borisa Kollára Alexandra Horňáková, ktorá sa predviedla v nádhernej večernej róbe od Jany Pištejovej.

Blondínka nám potom povedala čosi viac aj k nedávnej kauze, ktorá sa týkala predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára a Barbory Richterovej. Tá sa totiž začala poriadne navážať do svojho bývalého partnera, s ktorým má dvoch synov, Artura a Árona. Vojna v jeho “háreme“ sa vyostrila kvôli tomu, že Boris si vraj riadne neplní svoje otcovské povinnosti.

Jeho najstaršia dcéra Alexandra má však na to iný názor. „Nechcem sa k tomu veľmi vyjadrovať, ale každý v rodine vieme o nej svoje,“ začala modelka veľmi stručne náš rozhovor a potom si svojho otca patrične zastala.

„Tatino je super. Ja ho milujem, podporuje ma absolútne vo všetkom. Je to skvelý otec. Nechápem, prečo má také vyjadrovanie, aké ona má, ale nie je to pravda. Podporuje ma v koňoch, v škole, vo všetkom, takisto, ako aj iné deti,“ prehovorila Alexandra o kauze pre Topky.sk. Z jej slov bolo zrejmé, že nerozumie, prečo sa jeho expartnerka Richterová takýmto spôsobom zachovala a dúfa, že sa to celé čoskoro objasní.

A na záver mamičke č. 6 poslala naozaj drsný odkaz, ktorým dala jasne najavo, čo si o nej myslí. „Nič, ani by som sa na ňu nepozrela,“ odpovedala Alexandra na otázku, čo by Barbore povedala, keby bola na akcii tiež prítomná.

V rozhovore nás však zasvätila aj do svojho súkromia. Prezradila nám, čomu sa momentálne okrem modelingu venuje a akú firmu si plánuje založiť. Dokonca aj to, vďaka komu objavila svoju najväčšiu vášeň v jej živote. Viac sa už dozviete z rozhovoru vyššie.