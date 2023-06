Analytici oceňujú, že vláda odborníkov sa chce venovať dátam v zdravotníctve

"Ambíciou ministra zdravotníctva je predstavenie širšieho zoznamu opatrení, ktoré majú zlepšiť fungovanie Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré disponuje takmer všetkými dátami zbieranými a vykazovanými v zdravotníctve, avšak ich kvalita, zverejňovanie a využívanie pokrivkáva. Dúfajme, že sa to podarí," skonštatoval Zachar. Cieľ vlády vyriešiť dlhodobý problém zdieľania informácií medzi zdravotníckymi pracovníkmi sprístupnením zdravotnej dokumentácie pacienta pre lekárov na urgente, ako aj pre špecialistov považuje za ambiciózny.

Poukazuje pritom na potrebu súhlasu pacienta so zdieľaním zdravotných informácií prostredníctvom verifikácie cez aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým čipom. "Čo nie každý pacient má, respektíve nie každý si pamätá svoje prístupové kódy," vysvetlil. Vlachynský podotkol, že do zmien v dátovej oblasti vkladá najviac nádejí. "Tam sa dajú rozťať niektoré gordické uzly pomerne rýchlo. Zároveň je to však oblasť, kde sú obrovské externé tlaky, ktoré bude musieť vláda prekonať," poznamenal. Splnenie týchto krátkodobých cieľov podľa neho bude závisieť najmä od manažérskych schopností vlády. "Ťažko hodnotiť reálnosť niečoho, o čom všetci vieme, že je to len na pár mesiacov," uviedol na margo PVV.

Podľa Zachara sa dalo očakávať, že prioritou vlády bude zdynamizovanie a vylepšenie procesu realizovania kľúčových projektov v zdravotníctve, ako aj pokračovanie v zavádzaní systému DRG. "Ku komplexnému nasadeniu DRG sa prihlásili snáď všetky vlády od roku 2010. Zefektívnenie starostlivosti sa možno dostane na úroveň papierových riešení, ale určite to nie je realizovateľné za tejto vlády," skonštatoval Vlachynský. Na margo priorít v oblasti plánu obnovy podotkol, že aj pri výstavbe nemocníc aj pri výstavbe staníc zdravotnej záchrannej služby ide o dlhodobé projekty.

Oceňujú, že prioritou je reforma integrácie financovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Efektívne financovanie, stabilita pracovnej sily a ďalšie dlhodobejšie priority sú podľa Vlachynského behom na dlhú trať a budú si vyžadovať široký politický konsenzus o prioritách. "Prekvapuje ma, že do PVV presiakli aj politické body niektorých strán," uviedol, pričom poukázal na cieľ vlády vyriešiť krížové vlastníctvo. Obaja analytici sa pýtajú, čo konkrétne a ako chce vláda pri krížovom vlastníctve riešiť. "Predpokladáme, že autori dokumentu myslia pri riešení problému krížového vlastníctva na vlastnícky prepojené súkromné spoločnosti, a nie na oveľa vážnejšie konflikty záujmov pri krížovom štátnom vlastníctve v zdravotníctve vrátane úlohy legislatívca, regulátora a kontrolóra," poznamenal riaditeľ INEKO.

Ide podľa neho o ďalší vymyslený dôvod, na ktorý sa bude bez dôkazov hádzať vina za všetko, čo v zdravotníctve nefunguje. Nie je mu jasné, ako presne chce vláda zefektívniť ambulantnú starostlivosť. "Má to byť deklarovanou úpravou výkazníckych a úhradových mechanizmov, ktorých súčasťou má byť aj príprava nového katalógu výkonov. Tým sa však efektívnosť zvýšiť vôbec nemusí," upozornil Zachar. Ocenil tiež, že prioritou vlády je reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.