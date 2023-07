Drahšie potraviny v Chorvátsku po zavedení eura? Dovolenkár Peter má na to jasnú odpoveď: Prekvapivé ceny!

ZÁHREB - Dovolenková sezóna bude čoskoro v plnom prúde, no už teraz sa nájdu niektorí Slováci, ktorí nevedeli vyčkať do začiatku prázdnin. Vybrali sa tak k slovenskému moru, teda do Chorvátska. Všetci sú však zvedaví, aké ceny ich tam čakajú po tom, ako Chorvátsko od 1. januára prešlo na euro. Peter, ktorý sa s rodinou a kamarátmi vybral na loď, bol mimoriadne prekvapený.

Inflácia konečne po vyše roku začala klesať, no ceny potravín sa naďalej držia na vysokej úrovni. Základné potraviny ako rohlíky, olej, mäso či múka stúpli oproti minulému roku asi o štvrtinu, niektoré aj o viac a Slováci tak majú čoraz hlbšie do peňaženky. To sa prejavuje aj na financiách slovenských domácností. Podiel slovenských domácností, ktorým mesačný rozpočet vystačí len na najlacnejšie potraviny a oblečenie, sa medziročne zvýšil na 27 % z 22 %.

"Ukazuje sa, že nepriaznivá ekonomická situácia sprevádzaná vysokou infláciou a výrazným nárastom cien energií sa dotýka nielen najchudobnejších slovenských rodín, ale aj domácností, ktoré svoju finančnú situáciu hodnotia ako dobrú, či dokonca veľmi dobrú. Žiaľ, najviac sa zvýšil podiel slovenských domácností, ktoré hospodária s peniazmi na hrane a rozhodne si ich nemôžu odkladať na neplánované výdavky," upozorňuje generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika Jaroslava Palendalová.

Dovolenky v plnom prúde

Zvýšil sa aj podiel respondentov dopytovania, ktorí majú peniaze len na najlacnejšie potraviny a nemôžu si kúpiť ani najlacnejšie oblečenie, a to na 13 % z 8 %. O tri percentuálne body na 8 % sa zvýšil počet domácností, ktorých príjem nestačí ani na najlacnejšie potraviny a oblečenie. Okrem nezamestnaných majú finančné problémy aj dôchodcovia a rodičia na rodičovskej dovolenke, ide o 59 %, respektíve 56 % respondentov, vyčíslila spoločnosť.

Už čoskoro sa však mnohí Slováci rozpŕchnu po dovolenkách. Od 1. januára sa dá v Chorvátsku, či pri slovenskom mori, platiť eurami. Medzi dovolenkármi preto nastali obavy, či sa im dovolenky nepredražia. Aká je však realita?

Prekvapivá chorvátska realita

Začiatkom júna bol na dovolenke čitateľ Peter. Ako vysvetlil, s rodinou a priateľmi sa vybral brázdiť zátoky a more loďou a potraviny si nakupovali v miestnych obchodoch. Podľa jeho slov boli však cenami prekvapení. A to príjemne. "Cesta do Chorvátska je oproti minulým rokom jednoduchšia, vzhľadom na to, že sa v rámci Schengenského priestoru prechádza jednoducho a bez hraničných kontrol. Napriek prechodu na euro je zaujímavosťou, že pohonné hmoty majú zrejme najlacnejšie v Európe, a to 1,32 eura za liter benzínu a 1,24 eura za liter nafty," povedal Peter. Pre porovnanie, v súčasnosti stojí benzín na Slovensku 1,585 eura za liter a nafta 1,543 eura za liter. Ako vysvetlil, ceny potravín sú porovnateľné tým na Slovensku. "Pivo, chlieb, mäso, ovocie, mliečne výrobky - to všetko je viac-menej rovnaké," uviedol dovolenkár. Podľa jeho slov sa však Slováci nemusia báť zdražovania po začiatku sezóny, teda od začiatku letných prázdnin - údajne im domáci tvrdili, že aj keď ceny pôjdu mierne hore, nebudú to drastické hodnoty, ale skôr v centoch, ako v eurách. Podľa jeho slov vyjde mýto na mýtniciach zhruba 30 eur na obľúbenú Makarsku riviéru. To znamená, že dovolenkári, ktorí smerujú na juh krajiny, zaplatia na mýte spolu 60 eur.

Konkrétne plechovka stojí v obchode 1,59 eura, balík štyroch obľúbených miestnych pív 4,38 eura. Balenie suchej salámy 2,39 eura, balenie šunky zhruba 3 eurá. Liter polotučného mlieka zhruba 1,2 eura. Mierne drahšie sú čerstvé vajcia - za 10 slepačích vajec zaplatia dovolenkári 3,20 eura v zľave, teda jedno vajce vyjde na 32 centov. Na Slovensku sa dajú zohnať vajcia v obchodoch za 25 centov, domáce za približne 30 centov za kus.

Káva v reštaurácii 1,2-1,3 eura, pivo 2,5 eura miestne, nealkoholické nápoje 2 eurá, kopček zmrzliny 1,9 eura, víno 1,5 eura za deci, nealko nápoje 1,8 eura. Šokujúce sú aj ceny ovocia či zeleniny - za kilo strapcových paradajok zaplatia miestni 1,49 eura, pričom na Slovensku sa cena za paradajky pohybuje zhruba na úrovni 2 eurá za kilo. V prípade cherry paradajok je cena vyššia, tam Slováci zaplatia v priemere 2 eurá za 250g balenie. Za obľúbené chorvátske nektárinky, naopak, zaplatia Slováci na dovolenke 0,99 eura. Na Slovensku toto ovocie stojí v zľave 1,69 eura za kilo.

"V porovnaní so Slovenskom je drahšie aj maslo - to stojí od 3,5 do 6 eur, závisí, aký typ si kúpi. Neoplatí sa preto veľa vecí kupovať na Slovensku, potraviny sa v 90 percentách dajú kúpiť za porovnateľné ceny aj tu," vysvetlil Peter na záver.