Pri cenách olivového oleja zaplačete! Nízka úroda a suchá ich vyhnali do nebies: Jasný odkaz analytika

Kedy je olivový olej dobrý a kedy by sme ho do jedla pridávať nemali? (Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA – Ďalšiu obľúbenú potravinu čaká zdražovanie. Veľkoobchodné ceny olivového oleja sú na historických maximách, oproti vlaňajšku sú dvojnásobné. Keď sa v predajniach minú aktuálne zásoby, výrazný nárast by sa mohol pretaviť aj do cenoviek v obchodoch. Za všetkým sú výrazné suchá, ktoré tento rok postihli Španielsko ako aj ďalšie krajiny Európskej únie.

Archívne video: Slováci otvorene! Zdražovanie nás ničí!

Slováci otvorene! Zdražovanie nás ničí! (Zdroj: Zoznam.sk)

Španielsko, ktoré je najväčším svetovým producentom olivového oleja, má tento rok slabú úrodu v dôsledku suchého počasia. Z tejto južanskej krajiny pochádza takmer 40 percent svetovej produkcie. Druhým najväčším producentom je Taliansko, ktoré tiež sužovalo sucho. O niečo lepšia situácia bola v Portugalsku a Grécku.

Analytik XTB Jiří Tyleček poukázal na to, že španielski pestovatelia tento rok pozberali v porovnaní s predošlým rokom iba dve pätiny úrody, čo predstavuje približne 620 000 ton. Výnosy pestovateľov sú podľa jeho slov najnižšie za posledných 30 rokov. S menšou produkciou sa rýchlejšie míňajú aj zásoby, ktoré môžu takýmto spôsobom dosiahnuť minimum už pred začiatkom budúcoročného zberu.

(Zdroj: gettyimages.com)

Ceny oleja môžu okrem toho ovplyvniť aj vyššie náklady poľnohospodárov na hnojivá či vyššie úrokové sadzby bánk. „Akékoľvek investície sú späté s vyššími nákladmi, pričom nedostatok vody bol primárnym hýbateľom investícií pestovateľov v tomto roku. Ak by kvôli zmene klímy bolo sucho v južnej Európe častým javom, tak nutné zavlažovanie by ďalej tlačilo na rast cien olív a olivového oleja,“ uviedol. Zároveň dodal, že by to mohlo viesť k pestovaniu olív vo vyšších zemepisných šírkach.

Analytik uviedol, že na vývoj cien bude mať vplyv to, či zákazníci upravia svoje nákupné správanie a budú nakupovať iné druhy olejov. Stlačiť ceny dole by mohla dobrá budúcoročná úroda.