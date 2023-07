Benzín a nafta raketovo vzrástli, tieto ceny už nemôžu myslieť vážne: Kedy sa stabilizujú? Prezradíme vám to!

BRATISLAVA – Dovolenková sezóna pomaly vrcholí a pretlaku áut na slovenských cestách zodpovedajú aj nové ceny benzínu a nafty na čerpacích staniciach. Zvýšený dopyt po pohonných hmotách spôsobený vrcholom letne sezóny vyhnal hodnotu nafty na úroveň cien z apríla. O nič lepšie na tom však nie sú ani ceny benzínu, za ten pri pokladni zaplatíte najviac za posledné tri mesiace. Podľa predpovedí analytika však už nebude cenová búrka na čerpacích staniciach trvať dlho. Lacnejších pohonných hmôt by sme sa mohli dočkať už v jeseni.

Ceny nafty oproti priemerným cenám z minulého týždňa stúpli o viac ako 6 centov za liter. Z pôvodnej ceny 1,428 €/l tak raketovo vystúpili až na úroveň 1,489 €/l. S novou cenou tak za naftu platíme najviac za posledné tri mesiace, kedy cena nafty začiatkom apríla dosahovala úroveň 1,496 €/l. Oproti minulému týždňu si tak dnes za plnú nádrž (50l) priplatíte 3 eurá.

Aj keď menší, no stále podobný trend sa dal v poslednom týždni pozorovať aj pri cenách benzínu. Nová úroveň 1,591 €/l tak oproti minulému týždňu vzrástla len o 2 centy. Pri náraste z minulotýždňovej ceny 1,566 €/l však môžeme taktiež konštatovať nárast. Cena benzínu tak prekročila svoj posledný vrchol z polovice júla, kedy sa cena benzínu dostala na úroveň 1,589 €/l.

Ceny benzínu a nafty skáču, ako na trampolíne

Analytici z rôznych krajín upozorňujú, že zvýšený dopyt po nafte v letných mesiacoch, ktoré sa už tradične spájajú s dovolenkovým obdobím môže vplývať aj na ceny nafty. Dnes už vidíme, že tie začínajú v letných mesiacoch pomaly ale isto rásť. V odlišnej pozícii je na trhu s palivami benzín, podľa portálu TvNoviny za to môžu dve protichodné sily.

„Energetická kríza v Európe postupne odznieva, čomu nasvedčuje kontinuálny trend poklesu cien energetických komodít od minuloročných augustových maxím. To by v kombinácii so slabými ekonomickými vyhliadkami malo aj naďalej tlačiť ceny ropy, ako aj pohonných látok nadol,“ uviedol analytik Lukáš Lipovský pre portál.

Aj keď by sa ceny mali vďaka tomu faktu stabilizovať, pravda je iná. Na druhej strane ich nahor tlačí letná dovolenková sezóna. „Ceny ropy a pohonných látok môžu byť v nasledujúcich týždňoch podporované vďaka blížiacej sa letnej motoristickej sezóne, ktorá historicky prevažne viedla k nárastu mobility, a teda aj dopytu po palivách,“ doplnil Lipovský.

Stabilizácie cien sa dočkáme po návrate všetkých dovolenkárov

Pokiaľ na svetový trh s ropou a ropnými produktmi nebude vplývať nič výrazné a nečakané, prvých zmien by sme sa mohli dočkať už čoskoro. Už v septembri po ukončení oficiálnej dovolenkovej sezóny by sa mohli ceny pomaly začať stabilizovať.

„Po letnej motoristickej sezóne by sa však mal trend normalizácie a poklesu cien ropy a pohonných látok obnoviť. Treba si uvedomiť, že ponuka na trhu s ropou je pomerne silná a dopyt slabne,“ popísal situáciu analytik.