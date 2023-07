Dovolenky sú v plnom prúde, hlavná sezóna vrcholí: Aké ceny čakajú Slovákov v Chorvátsku? Prekvapenie v Podgore!

PODGORA/RIJEKA - Už je to 7 mesiacov, čo Chorvátsko prijalo jednotnú menu Európskej únie - euro. Mnohí dovolenkári sú preto nedočkaví a zvedaví, aké ceny si pre nich miestni pripravili. Podľa viacerých Slovákov, ktorí už majú dovolenku v Chorvátsku za sebou, sú ceny v obchodoch porovnateľné so Slovenskom. Čo však služby? Obľúbená destinácia Slovákov je vraj mimoriadne predražená.

V súčasnosti väčšina Slovákov cestuje za dovolenkami, a kým časť ostáva doma, ďalší sa rozpŕchnu do obľúbených destinácií. Medzi Slovákmi je top Chorvátsko, ktoré však od 1. januára prijalo euro. Poučení minulosťou sa tak mnohí Slováci začali obávať, či sa im dovolenky nepredražia. Podľa Slovákov, ktorí vycestovali k moru, sú však ceny v obchodoch veľmi porovnateľné so Slovenskom.

V obchode v Rijeke nakúpite ako na Slovensku

Dokazujú to aj cenovky v obľúbenom obchode, ktorý nájdeme na Slovensku, ale aj v Chorvátsku. Kým niektoré potraviny sú cenovo rovnaké, iné sú drahšie, alebo, naopak, lacnejšie. Napríklad, plnotučné mlieko stojí v Chorvátsku 81 centov, pričom rovnaký produkt vyjde na Slovensku o poznanie viac - cena sa šplhá nad 1 euro. Zaujímavosťou dokonca je, že v Chorvátsku je cena plnotučného mlieka nižšia, ako polotučného. Porovnateľne stojí aj kartón 10 vajec, a to 2,65 eura. Mierne drahšie je mäso - bravčová krkovička s kosťou stojí 6,19 eura za kilo, v prípade vykosteného variantu to je 7 eur za kilo. Bravčové karé vyjde 6 eur za kilo. Celé kurča vyjde 3,09 eura za kilo v akcii, na Slovensku stojí rovnaký produkt v akcii zhruba 2,5 eura za kilo. Typické hovädzie čevapčiči stoja 4,09 eura za 450 gramov. 250 gramov syru Gouda vyjde 2,39 eura. Biely jogurt vyjde necelých 40 centov. Margarín stojí v priemere 1,2 eura.

Kilo grepov vyjde spotrebiteľov 1,79 eura, jablká Jonaprinc 1,29 eura, citróny 1,99 eura, banány 1,44 eura. Červený melón je drahší, ako na Slovensku, kilo baby melónu vyjde 1,29 eura. Košík s nektarinkami stojí 1,99 eura. Kilo cibule vyjde 1,39 eura, o desať centov je lacnejšie kilo skorých zemiakov. Za cherry paradajky zaplatia nakupujúci v priemere 1,5 eura. Zelená paprika vyjde 2,69 eura kilo.

Za cestoviny zaplatia dovolenkári 1,59 eura za kilo, dlhozrnná ryža 1,59 eura, kilo hladkej múky 76 centov, balenie toastového chleba 1,19 eura, peceň chleba 1,59 eura.

Nepríjemné prekvapenie v Podgore

Avšak, kým ceny v obchodoch sú porovnateľné so Slovenskom, služby sú drahšie. Nedávno dovolenkoval s rodinou v Chorvátsku aj Slovák Peter, ktorý sa vybral do vychytenej destinácie - do Podgory. Ostal zhrozený, ako sa ceny a kvalita služieb z roka na rok zmenili k horšiemu. "Môžem skonštatovať, že tu v Podgore to je jeden veľký des. Niektoré jedlá dali o 60 percent drahšie oproti minulému roku. Vidieť to aj na večernom živote - kým minulý rok boli reštaurácie plné, teraz zívajú prázdnotou. Pridaná hodnota totiž žiadna a ceny prestrelené," napísal pre Topky.sk. Ako dodal, v podniku, kam každý rok s rodinou chodieval, stojí porcia kalamárov s hranolkami 18 eur, pričom oproti predchádzajúcim rokom bola porcia o tretinu menšia. "Okrem toho išlo o polotovar," dodal na záver.

Spolu s informáciami však poslal aj fotografie ponukového lístka miestneho podniku pri mori. Raňajkový sendvič vyjde dovolenkárov 6 eur, obľúbený dalmanski pršut, teda sušená šunka 13 eur, bruschetta takmer 7 eur, paradajková polievka takmer 5,5 eura. Čo sa týka hlavných jedál, tak rizoto či cestoviny s plodmi mora po 9 eur, burger v priemere 11 eur, čevapi či pljeskavica 12 eur, misa s rybami a plodmi mora pre 2 osoby 50 eur. Veľké čapované české pivo 4,3 eura, miestne je o euro lacnejšie. Nealkoholické pivo vyjde 4 eurá. Fľaša vína vyjde dovolenkárov poriadne draho, a to v priemere 20 eur, prosecco o 7 eur viac. Za pohárik aperitívu si treba pripraviť v priemere 4,5 eura, za miešané nápoje v priemere 7,5 eura. Malé espresso vyjde 1,8 eura, capuccino 2,9 eura, bezkofeínová káva 2,5 eura. Fľaša minerálnej vody vyjde 4,3 eura, džús v 0,2 litrovej fľaši 3,3 eura, známe ochutené nápoje 3,2 eura.