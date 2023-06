Progresívne Slovensko chce obnoviť dôveru verejnosti v políciu a justíciu

BRATISLAVA - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce obnoviť dôveru v políciu a justíciu a zabezpečiť, aby tieto inštitúcie slúžili skutočne občanom. Cieľom volebného programu je obnovenie nezávislosti a efektívnosti polície. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedli členovia hnutia.

PS chce zabezpečiť, aby bol policajný prezident podriadený ministrovi vnútra. "Minister vnútra vzišiel z volieb z vôle ľudu, preto musí mať právo vyhodnocovať, riadiť a keď treba, tak aj odvolať policajného prezidenta," uviedol odborník na bezpečnosť PS Jaroslav Spišiak. V oblasti justície by chceli zrušiť súčasný model prokuratúry a nahradiť ho systémom zastupiteľstva. Ďalšou prioritou je skrátenie súdnych konaní o polovicu a zabezpečenie predvídateľnosti súdnych rozhodnutí, aby poskytli občanom lepší prístup k spravodlivosti.

archívne video

Nezávislé posúdenie právnych problémov a sporov

Plánujú vytvoriť online platformu s názvom Spravodlivosť online, ktorá by mala slúžiť na poskytovanie nezávislého posúdenia právnych problémov a sporov, asistenčných služieb a rýchleho riešenia jednoduchších sporov. Progresívne Slovensko by sa chcelo zamerať aj na to, aby mal každý človek možnosť dosiahnuť vymožiteľnú spravodlivosť v primeranom čase a aby každý trestný čin bol potrestaný bez ohľadu na postavenie páchateľa.