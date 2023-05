MIMORIADNE Súd rozhodol v prípade vraždy Kuciaka: Zsuzsová je vinná! Prekvapivý verdikt o Kočnerovi

Aktualizované o 16:00

Alena Zsuzsová je vinná v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Rovnako ju súd uznal vinnou aj z objednávky vraždy Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho. Senát ju odsúdil na 25 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Na vine Aleny Zsuzsovej sa zhodli všetci traja členovia senátu.

Z prípravy vrážd Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho je vinný aj Dušan Kracina. Súd ho odsúdil na osem rokov väzenia so stredným stupňom stráženia. Zároveň mu uložil aj psychiatrické liečenie pre patologické hráčstvo.

Mariana Kočnera súd spod obžaloby oslobodil. Rodiny Jána Kuciaka aj Martiny Kušnšnírovej po Kočnerovom oslobodzujúcom rozsudku oputili pojednávaciu miestnosť. Kočnera oslobodili aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Na Kočnerovej nevine sa členovia senátu zhodli v pomere 2:1.

Aktualizované o 15:00

Začalo sa hlavné pojednávanie v pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a príprave vrážd prokurátorov. Dnes by sa mal vyniesť rozsudok. Príromní sú aj rodičia a súrodenci zavraždeného novinára, ako aj mama a rodina Martiny Kušnírovej.

Pred vyše rokom Najvyšší súd zrušil prvostnupňový rozsudok v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a prípad vrátil na Špecializovaný trestný súd. Ten vtedy Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú spod obžaloby oslobodil. Začalo sa tak druhé kolo hlavného pojednávania. To bolo spojené aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. V tejto kauze je okrem Zuszovej a Kočnera obžalovaný aj Dušan Kracina a Darko Dragić.

Aj druhýkrát dostal prípad do rúk rovnaký senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý vedie sudkyňa Ružena Sabová. Pribudli však aj nové dôkazy. Prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš priniesli informácie, že Marian Kočner lustroval ľudí v databáze Sociálnej poisťovne. Obžalovaný Kočner sa napokon k tomu priznal, no tvrdil, že sa do tejto databázy dostal len raz alebo dvakrát. Povedal, že si v nej lustroval mená prokurátorov, ktorým chcel dať spraviť "matematický horoskop".

Ďalším dôležitým dôkazom bola aj analýza správ v šifrovanej komunikácii Threema. Obaja, Kočner aj Zsuzsová, potvrdili, že si písali v šifrách, pretože sa poznali dlho. Jazykovedci z Univerzity Komenského však zistili, že najintenzívnejšie používali šifry práve v období pred vraždou Jána Kuciaka.

Nie som vrah, vyhlásil Kočner

Marian Kočner vo svojej záverečnej reči trval na svojej nevine a na tom, že si žiadnu vraždu neobjednal. Uviedol, že sa necítil byť článkami zavraždeného novinára Jána Kuciaka nijako ohrozovaný. "Je pravda, že používam v komunikácii často expresívne výrazy, nie som svätec, ale nie som vrah," zdôraznil. Dodal, že tam, kde je nedostatok dôkazov, pracuje obžaloba najmä s emóciami. "Verím, že rozhodnete na základe nespochybniteľných faktov a dôkazov," odkázal Kočner sudcom. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu povedal, že obvinenie v kauze Donovaly mu nebolo vznesené na základe Kuciakovho článku.

Záverečná reč Mariana Kočnera

Písanie Kuciaka o jeho osobe podľa neho nevybočovalo z bežného rámca iných médií. Zdôraznil, že nikdy neriešil spory s novinármi násilím. Tvrdil, že sa kľúčový svedok Zoltán Andruskó rozhodol obchodovať so spravodlivosťou. To, že svedok vypovedal o príprave vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku až niekoľko mesiacov po zadržaní, má podľa Kočnera dokazovať jeho nevinu. Odmietol, že by mal motív na objednávku vrážd prokurátorov Petra Šulfiarskeho a Žilinku. "Osobne som presvedčený, že príprava vraždy Daniela Lipšica je absolútny nezmysel," doplnil. Rovnako na svojej nevine trvá aj Alena Zsuzsová.

Vo svojej záverečnej reči zároveň spochybňovala dôveryhodnosť výpovedí svedka Zoltána Andruskóa, ktorý ju z objednávok vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov usvedčuje. Pýtala sa, či existuje dôkaz, že by si u Andruskóa objednala niektorú z vrážd. "Neexistuje žiadna komunikácia, žiadny svedok, žiadny kamerový záznam," ponúkla odpoveď na svoju otázku. Tvrdila, že Zoltánovi Andruskóovi nič nedlžila, naopak, mala mu v minulosti požičať peniaze na rekonštrukciu bytu.

Záverečná reč Aleny Zsuzsovej

Pokračovanie záverečnej reči Aleny Zsuzsovej

Odškodné milión eur

V piatok na hlavnom pojednávaní prednášali záverečné reči splnomocnenci poškodených advokáti Peter Kubina a Roman Kvasnica. Rodičia Jána Kuciaka žiadajú odškodné milión eur. Na dokázanie viny obžalovaných z objednávok vrážd je podľa neho dostatok dôkazov. Svedok Zoltán Andruskó usvedčujúci Zsuzsovú a Kočnera sa podľa Kubinu počas výpovedí "v podstatných okolnostiach nikdy nemýlil a ani si neprotirečil". Dodal, že vierohodnosť jeho výpovedí je potvrdzovaná aj Dušanom Kracinom a Iľjom Weissom i ďalšími vykonanými dôkazmi.

Poukázal tiež na to, že Kočner a Zsuzsová na rozdiel od minulosti nepopreli autenticitu textových správ, ktoré boli čítané na hlavnom pojednávaní. "Zmenilo sa to z popierania autenticity správ na popieranie šifier," zdôraznil. Upriamil pozornosť na kódovaný jazyk o vypadnutom zube, snehu, zlatom prasiatku či svrabe, ktorá bola použitá v textovej komunikácii. Dodal, že ak si obžalovaní písali o bežných denných veciach, žiadne šifry nepoužívajú. "Je neprípustné, aby súdy rozhodovali pod vplyvom verejnej mienky," podotkol Kubina. Zároveň je podľa neho neprípustné, aby sudcovia ukazovali svojím rozhodovaním odvahu vzoprieť sa verejnej mienke.

Záverečná reč splnomocneca poškodených Romana Kvasnicu

Roman Kvasnica zase uviedol, že práca zavraždeného Jána Kuciaka mala negatívny dopad na Mariana Kočnera. Pripomenul aj telefonát, v ktorom sa Kočner Kuciakovi vyhrážal, že sa bude špeciálne venovať jemu a jeho rodine. Kvasnica citoval aj z výpovede Petra Tótha, ktorý hovoril o tom, kedy počul Kočnera najčastejšie rozprávať o Jánovi Kuciakovi.

"Najčastejšie som počul Mariana Kočnera rozprávať o Jánovi Kuciakovi práve v júli 2017 v Chorvátsku na tej jachte, kde sme po večeroch sedávali alebo počas obeda. Tam veľmi často proste kritizoval prácu novinárov a špeciálne kritizoval Jána Kuciaka, o ktorom hovoril, že je voči nemu zaujatý, že je to obyčajný, ospravedlňujem sa rodičom aj všetkým, sa vyjadroval, že je to obyčajný trtko a je*lina, je*nutý ko*ot a proste takéto výrazové prostriedky na jeho adresu používal," citoval Kvasnica Tóthovu výpoveď.

Kvasnica zdôraznil, že Marian Kočner a Alena Zsuzsová vypovedali až tesne pred koncom dokazovania. Aj v tejto súvislosti by mal súd špeciálne skúmať vierohodnosť týchto výpovedí. Z vykonaného dokazovania podľa neho tiež vyplýva, že Kočner v minulosti disponoval informáciami o priebehu vyšetrovania vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Hrozí im doživotie

Prokurátori vo svojej záverečnej reči navrhli dvojici Marian Kočner a Alena Zsuzsová doživotie aj trest prepadnutia majetku. Kočnera charakterizovali ako mimoriadne nebezpečného človeka s absenciou akejkoľvek ľútosti. Ďalší obžalovaný Dušan Kracina by mal podľa prokurátorov dostať 25-ročný trest väzenia a Darko Dragić 17-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Prokurátor Matúš Harkabus

Prokurátor Daniel Mikuláš v záverečnej reči uviedol, že zavraždený Ján Kuciak bol pre obžalovaného Mariana Kočnera spomedzi novinárov najväčšou hrozbou. Podotkol, že Kuciak venoval podnikateľovi v roku 2017 "smršť článkov". Mikuláš hovoril o extrémnej pomstychtivosti Kočnera, tiež o jeho zvláštnom spôsobe uvažovania. Predstava, že by si Zoltán Andruskó objednal vraždu novinára a pripravoval vraždy prokurátorov z vlastnej iniciatívy, je podľa neho iluzórna.

Neprávoplatný rozsudok

Senát Ruženy Sabovej v roku 2020 Kočnera a Zsuzsovú spod obžaloby oslobodil. Podľa neho nebol dostatok dôkazov o tom, že by si dvojica vraždu objednala a tak nemohol rozhodnúť v ich neprospech. Senát vtedy neuveril svedkovi Petrovi Tóthovi, ani Zoltánovi Andruskóovi. Avšak odsúdil Tomáša Szabóa aj Miroslava Marčeka.

Prípad sa tak dostal na Najvyšší súd, ktorý rozsudok Špecializovaného trestného súdu zrušil a nariadil vo veci opäť konať. Skritizoval postup svojich senátu na nižšom súde a odkázal svojim kolegom, že oslobodenie Kočnera a Zsuzsovej bolo jednoducho predčasné. Vytkol im neúplnosť, nelogickosť a nezrozumiteľnosť pri odôvodnení svojho rozhodnutia.

Rozsudok aj dnes nebude právoplatný, obidve strany totiž majú možnosť podať odvolanie a prípad sa tak opäť dostane na Najvyšší súd.