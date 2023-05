Prehovorila exčlenka kontroverzného spoločenstva: Muž z Milosti ma znásilnil! Definitívna bodka súdu

V posledné dni sa na pretras dostalo kontroverzné kresťanské spoločenstvo Milosť. Vďačí za to aj bývalej herečke Márii Bartalos, ktorá sa už dávnejšie rozhodla "nasledovať Boha", k čomu ju mal priviesť najmä jej manžel Adrian. Obaja pritom patria práve do kresťanského spoločenstva Milosť, kde aj prednášajú.

Do Milosti patrí aj niekdajšia výherkyňa Superstar Vierka Berkyová či influencerka Lady Zika. Bartalos na sociálnej sieti napísala príspevok o tom, že sa bude venovať náboženským témam, na čo sa jej jej herecký kolega Marián Mitaš opýtal, čo hovorí na lásku dvoch ľudí rovnakého pohlavia. Polroka od teroristického činu na Zámockej ulici v Bratislave, kde práve pre svoju orientáciu zastrelili Matúša a Juraja, to bývalá herečka nazvala chaosom a podľa nej láska dvoch mužov alebo dvoch žien "určite nie je od Boha". Okamžite sa preto spustila lavína pobúrených reakcií. Čoraz viac sa ozývajú aj bývalí členovia.

Galéria fotiek (4)

Člen Milosti ju znásilnil

Prehovorila aj Denisa Tomíková, ktorá do spoločenstva vstúpila ako trinásťročná spolu so svojimi rodičmi. Na prvé stretnutie ju zobrala jej mama, ktorá bola vtedy vážne chorá. Denisa pre portál Aktuality povedala, že jej mama vtedy minula posledné peniaze na benzín. Do Milosti ju priviedla kolegyňa. Neskôr sa pridal aj jej otec. "Mali sme finančné problémy a ona už vedela, že má zdravotné ťažkosti, možno preto ju to oslovilo. Na ďalšie zhromaždenie už išiel aj otec. Viem, že sa predtým pohádali, lebo mama minula posledné peniaze pred výplatou. Ale aj jemu sa v spoločenstve páčilo. Trvalo niekoľko týždňov, asi tri nedele, kým išiel dopredu aj on. Vtedy som išla aj ja, pretože išli aj rodičia," opisuje Denisa.

V spoločenstve veria, že choroby pochádzajú z hriechu a viera dokáže uzdravovať. Denisa hovorí o tom, ako sa členovia modlili za ruky lekára, ktorý operoval jej mamu. "Keby ste sa ale opýtali mojej mamy, povie, že ju vyliečil Boh, nie lekári alebo lieky," povedala Denisa, ktorá pred svojimi osemnástimi narodeninami z Milosti odišla a utiekla aj od rodičov. "Keď sa zatvorili dvere, môj otec bol úplne iný. Je super manžel. Vždy som hovorila, že keď budem mať partnera, chcem, aby sa ku mne správal tak ako môj otec k mojej mame. Zostal pri nej v najhoršom, v chorobe. Bol však hrozný rodič. Stupňoval voči mne psychické a fyzické násilie. Práve to u mňa prispelo k odchodu," hovorí o jednom z dôvodov, prečo sa rozhodla tak, ako sa rozhodla. Denisa chcela študovať históriu v zahraničí, na čo si aj šetrila peniaze. Keď však chcela zaplatiť poplatok, zistila, že na účte jej nič nezostalo.

archívne video

"Nevedeli mi povedať, kto ich vybral. Keď som prišla domov, opýtala som sa na to otca. Hrozne ma zbil a povedal, že aj tak by som tie peniaze minula. Ale tie peniaze boli moje a boli na vysokú školu – hlavne na prvé mesiace, na ubytovanie, na notebook. A potom už začali obviňovania z jeho strany, že si chcem užívať s chlapmi. V noci som sa pobalila do igelitky a školskej tašky a odišla som," hovorí Denisa s tým, že bývala u starkej.

K rozhodnutiu opustiť Milosť však prispel aj ďalší dôvod. Člen Milosti ju znásilnil. Neskôr jej aj vyšiel pozitívny test. Nikomu však o tom nepovedala, pretože sa bála, že ju prinútia si muža vziať. "Som o tom tak na deväťdesiat percent presvedčená. Ale určite by ho neriešili a určite by som od nich počúvala, že je to moja vina, že som si nemala zobrať sukňu a podobné hlúposti," povedala s tým, že rozmýšľala aj nad interrupciou. Nakoniec samovoľne potratila. "Už dávno som sa z toho vyplakala, ale môj úplný odpor vznikol práve tam. Chcela som veriť v Boha a povedať si, že to muselo mať nejaký zmysel, že Boh ma skúša a podobne. Ale keď to otec už vyhrotil s tými peniazmi, pravidelným psychickým nátlakom a bitkou, už som nemala na výber a rozhodla som sa," dodáva Denisa.

Fanatizmus aj náboženský extrémizmus

Spoločenstvo sa snaží o registráciu už 16 rokov. Kresťanské spoločenstvo Milosť je spoločenstvo zaraďované do kresťanského letnično-charizmatického hnutia. Hlavný centrálny zbor KS Milosť je v Banskej Bystrici, ďalších 34 zborov alebo misijných skupín je v rôznych mestách Slovenska.

Dôvod, prečo rezort kultúry zamietol zaregistrovať novú cirkev, bol podľa vtedajšieho riaditeľa cirkevného odboru ministerstva kultúry Jána Juráňa ten, že Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi dostal množstvo sťažností o psychologickej manipulácii spoločenstva, čo považuje MK SR za porušovanie ochrany zdravia a práv občanov. Ako Juráň ďalej dodal, rozhodli sa aj na základe negatívneho odborného posudku, ktorý vypracovalo občianske združenie Integra, keďže sa tejto problematike venuje. Spoločenstvo sa odmietlo vzdať a usilovalo sa o registráciu aj naďalej, až to dospelo na Najvyšší správny súd SR. Ten rozhodol tento rok.

Galéria fotiek (4) Kresťanské spoločenstvo Milosť

Zdroj: reprofoto Milosť

"V tejto súvislosti kasačný súd poukázal na skutočnosť, že správne orgány na základe vykonaného dokazovania konštatovali, že neznášanlivé správanie Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska vyúsťuje do mimoriadnych postojov a prah tolerancie či rešpektu voči ľudom inej viery a náboženstva je nižší, než je spoločensky žiaduce a prípustné. Z predložených dôkazov mali za preukázané, že v dotknutej náboženskej organizácii jednoznačne prevládajú tendencie autoritárskeho vodcovstva, uzavretosti, fanatizmu, neznášanlivosti a selektovania informácií, pričom tieto tendencie nemajú len okrajový charakter, ale prenikajú skrz celú činnosť, učenie a postoje spoločenstva," uvádza sa v rozhodnutí.

"Na základe rozsiahleho znaleckého dokazovania dospeli správne orgány k záveru, že Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska jednoznačne vykazuje znaky a praktiky deštrukčných náboženských skupín a spoločenstvo je charakteristické náboženským radikalizmom, obsahujúcim prvky podnecovania náboženskej neznášanlivosti. Senát č. 6 Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v tejto súvislosti uviedol, že nemá dôvod pochybovať o správnosti záverov, ku ktorým dospeli správne orgány na základe výsledkov zrealizovaného znaleckého dokazovania. Znalecké dokazovanie bolo vykonané v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, pričom vypracované znalecké posudky predstavovali podstatný podklad pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako správny orgán, determinujúci jeho ďalší postup, ako aj samotné rozhodnutie v rámci registračného konania," dodáva súd.

V centre záujmu pred šiestimi rokmi

Kresťanské spoločenstvo Milosť sa však spomínalo v médiách aj pred šiestimi rokmi v reportáži RTVS. Aj v tejto reportáži bývalí členovia opisovali, ako to vyzeralo na "bohoslužbách" a že od nich pýtali "desiatok" ich hrubej mzdy. "Aj dobrovoľné príspevky, neboli tak celkom dobrovoľné," hovorí jedna z bývalých členiek. "Povedali nám, že nech nedávame drobné. No a najmenšia bankovka je 5-eurová. Keď je tam okolo 60, možno viac ľudí a každý dá len po 5eur, tak je to celkom slušná suma," skonštatovala.

Milosť sa voči medializovaných informáciám ohradila v rozsiahlom stanovisku, v ktorom tvrdí, že "podobne ako každý bulvárny článok, tak aj tie, v ktorých sú teraz prezentované naše spoločenstvá, sú samozrejme, nadnesené, prehnané a dochádzajú k nesprávnym záverom. Rovnako sme presvedčení, že ani závery Ministerstva kultúry SR nie sú založené na pravde, a preto využijeme všetky právne možnosti obhájiť naše základné práva a slobody na príslušných inštitúciách. Nemáme vedomosť o tom, že by niekto niekoho podnecoval k neznášanlivosti alebo vykazoval znaky radikalizmu. To je absolútne nesprávna interpretácia," píše Milosť na svojom webe.

Galéria fotiek (4) Vyjadrenie kresťanského spoločenstva Milosť

Zdroj: Milosť

"Žijeme v slobodnej spoločnosti, kde je sloboda prejavu a slova, ako aj náboženská sloboda. Pokiaľ je výklad alebo názor jednej cirkvi v rozpore s pohľadom na život, výhradou v svedomí, filozofiou či teológiou inej cirkvi či spoločenstva, je predsa absurdné nazývať to neznášanlivosťou. Na svete existujú stovky rôznych denominácií, ktorých prezentované názory môžu byť potenciálnou „urážkou“ pre druhú stranu, ktorá vidí vec opačne. Nazvať to však radikálnym prejavom alebo neznášanlivosťou je voči tej opačnej strane mimoriadne necitlivé a nesprávne. Cirkvi nášho typu sú registrované a sú veľkým prínosom pre spoločnosť po celom svete, vrátane našich susediacich štátov (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko), a hlásajú evanjelium a nádej v Ježišovi Kristovi. Skutočnosť, že na Slovensku sú porušované naše ľudské práva a slobody, je pre nás zarážajúce a nepochopiteľné. Na to, aby sme sa mohli v otázkach náboženskej slobody zaradiť medzi vyspelé a uvedomelé štáty EÚ, potrebovali by naše úrady a ich predstavitelia viac zrelosti a erudovanosti. My však s radosťou ďalej slúžime Bohu a ľuďom v našom okolí a prajeme každému čitateľovi veľa požehnania a zdravia," dodávajú.

Faktom však je, že napríklad v Českej republike je cirkev odlúčená od štátu, čo znamená, že ani nepoberá žiadne peniaze. Rovnako sú tam zaregistrovaní napríklad aj jehovisti, nie však ako cirkev, ale náboženská organizácia, ktorých sú desiatky. Tak je registrované aj kresťanské spoločenstvo Milosť.