Dnes zasadla Národná rada: Okrem iného schválila aj zvýšenie rekondičného príspevku pre seniorov

Zmena sa týka poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku. Nesmú však vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov v SR, do maximálnej sumy stanovenej na jednu fyzickú osobu a na rozpočtový rok.

Archívne video: Poslanci opätovne schválili vetovanú novelu k diaľniciam

Maximálna suma, ktorou štát prispieva na rekondičné pobyty, sa nezmenila od nadobudnutia účinnosti predmetného zákona, čiže od roku 2011, upozornili predkladatelia návrhu. Doterajšia výška podpory, vzhľadom na nárast spotrebiteľských cien, už podľa nich neumožní poberateľom dôchodkov bez iného príjmu, aby ju využili, keďže zvyšnú časť celkovej ceny pobytu si nedokážu zaplatiť. Novela bude účinná od 1. júla tohto roka.

Skaziteľné potraviny bude možné prevážať iba v autách s osvedčením

Prevoz skaziteľných potravín bude v budúcnosti možný iba v špecializovaných prostriedkoch určených na takúto prepravu. Autá by mali mať osvedčenie od takzvanej technickej služby overovania. Vyplýva to zo zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

"Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečenie vydávania poverenia na vykonávanie skúšok dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov a osvedčovania dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov podľa dohody ATP a vydávania príslušných dokladov pre dopravné prostriedky alebo prepravné prostriedky podľa dohody ATP," uviedlo v predkladacej správe ministerstvo dopravy.

K dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) pristúpilo Československo v roku 1983 a dohoda bola zverejnená v zbierke zákonov ako vyhláška ministra zahraničných vecí. Rezort dopravy spresnil, že k tejto dohode automaticky pristúpila aj Slovenská republika, pričom sa v súčasnosti uplatňuje len nepriamo, keď sa od cestných vozidiel pri preprave skaziteľných potravín vyžaduje, aby plnili požiadavky tejto dohody.

O tom, či vozidlo spĺňa požiadavky na prevoz takýchto potravín, rozhodne technická služba overovania. Tá bude vydávať osvedčenie, štítok a rozlišovaciu značku. Súčasťou zákona sú aj sprievodné novely zákona o priestupkoch, zákona o správnych poplatkoch, zákona o doprave na dráhach a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Zákon bude účinný od 1. júla tohto roka.

Jeden lístok by mal platiť na všetky prostriedky verejnej osobnej dopravy

Tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou sa môžu zjednotiť. Cestovať by sa mohlo na jeden prepravný lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania.

Zákonom sa má podľa Ministerstva dopravy (MD) SR zvýšiť efektivita systému verejnej osobnej dopravy či počet cestujúcich. Cieľom je zlepšenie koordinácie a nadväzností jednotlivých druhov dopravy prevádzkovanej vo verejnom záujme prostredníctvom koordinačného orgánu vo verejnej osobnej doprave, ktorým má byť Národná dopravná autorita (NADA).

Na tieto účely sú podľa predkladacej správy z plánu obnovy k dispozícii finančné zdroje vo výške 26,6 milióna eur. "Časť týchto zdrojov sa dá v prvej fáze použiť aj na zriadenie NADA," uviedol predkladateľ v predkladacej správe.

Dopravná autorita má zabezpečovať plnenie reformy 2 plánu obnovy. "NADA bude vykonávať pre objednávateľov činnosti spojené so zabezpečením dopravnej obslužnosti územia a dopravnou integráciou územia Slovenskej republiky, napríklad pripravovať návrhy cestovných poriadkov, tarify, prepravných poriadkov a podobne," priblížilo ministerstvo. Účinnosť navrhuje od 1. augusta tohto roka, okrem ustanovení týkajúcich sa národného integrovaného cestovného lístka. V tejto časti navrhuje účinnosť od 1. januára 2025.

Predsedu regulačného úradu by mal odvolávať predseda NR SR na návrh vlády

Ak predseda regulačného úradu prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie, odvolávať by ho mal predseda Národnej rady (NR) SR na návrh vlády. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade, ktorý parlament v stredu posunul do druhého čítania.

Návrh z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR predlžuje lehotu na navrhnutie kandidáta na predsedu regulačného úradu parlamentu z doterajších troch na šesť mesiacov. Zrušiť sa má tiež funkcia podpredsedu Dopravného úradu. Doterajšia prax podľa predkladateľa ukázala, že táto funkcia je nadbytočná.

Zo zákona sa majú tiež vypustiť ustanovenia duplicitné s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, týkajúce sa výkonu funkcie predsedov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravného úradu, ako aj podpredsedu regulačného úradu. Vynechať sa majú aj ustanovenia duplicitné so zákonom o štátnej službe, pokiaľ ide o zákaz podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Účinnosť novely navrhuje predkladateľ od 1. augusta tohto roka.