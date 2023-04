Nezosobášené páry sa dočkali: Konečne budú mať na svojho partnera papier! Týka sa to aj homosexuálov

Galéria fotiek (3) Viliam Karas

BRATISLAVA - Navzájom si blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia by mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Vyplýva to zo zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý v piatok odobrila vláda. Tento inštitút má priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, zdravotnej starostlivosti i ochrany maloletých.