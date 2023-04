Vláda ustupuje v pláne obnovy: Bude menej nových materských škôl

Z plánu obnovy mali ísť investície aj do kapacít materských a základných škôl. Pôvodne sa malo v materských školách vybudovať 12.352 nových miest. V základných školách je zase problém s dvojzmennou prevádzkou. Z plánu obnovy sa mali rozšíriť kapacity škôl, ktorých sa to týka. V čase prijímania plánu obnovy to bolo 49 základných škôl. "Úrad vlády navrhuje počet novovybudovaných miest v materských aj základných školách znížiť. V materských školách sa má vytvoriť len 9107 miest a dvojzmenná prevádzka sa má odstrániť iba v 35 základných školách. Dôvodom znižovania je nárast cien stavebných materiálov," uviedli analytici. Poukázali na to, že to je síce objektívny fakt, otázne však je, či sa ide šetriť na správnom mieste.

Jednou zo zásadných zmien mala byť úprava financovania materských škôl

Jednou zo zásadných zmien mala byť úprava financovania materských škôl. V súčasnosti sa financujú z podielových daní, pričom peniaze na materské školy nie sú účelovo viazané a obce ich tak môžu použiť aj na iné účely. "Jednou z reforiem plánu obnovy bola zmena tohto systému. Materské školy mali prejsť na financovanie, aké funguje pri základných a stredných školách. Ide o mimoriadne potrebnú reformu, štát však chce od nej ustúpiť. Vláda navrhuje, aby sa normatívne financovanie materských škôl nezaviedlo," upozornili analytici. Namiesto toho chce podľa nich zaviesť len to, že ak obec nedá na materské školy všetky peniaze, ktoré na tento účel dostala z podielových daní, musí to následne prerokovať obecné zastupiteľstvo.

Materských škôl sa týka aj ďalšia zmena v pláne obnovy. Podľa pôvodného zámeru sa mala zvyšovať minimálna kvalifikácia učiteľov. Podľa plánu obnovy by museli mať učitelia v škôlkach minimálne bakalárske vzdelanie. "Po novom by malo stačiť, aby učitelia v škôlke absolvovali inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predškolského vzdelávania. A od 1. septembra 2029 bude musieť v každej materskej škole pôsobiť aspoň jeden pedagogický zamestnanec, ktorý bude mať najmenej bakalárske vzdelanie. Všetky argumenty sa týkajú výlučne financií a nespochybňujú potrebu zvýšenia minimálnej kvalifikácie učiteľov v škôlkach," dodali analytici.