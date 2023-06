Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Údaje do obchodného registra by mohli po novom zapisovať aj notári. Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú v utorok (20. 6.) schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Podľa Slovenskej advokátskej komory (SAK) by táto zmena zlepšila dlhodobo nepriaznivú situáciu pri registrácii údajov do obchodného registra.