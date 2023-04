Je spánok naozaj tak dôležitý? Ak to podceníte, môže vám vzniknúť niekoľko zdravotných komplikácií

Hoci sa potreba dĺžky spánku líši u jednotlivých ľudí, väčšina dospelých potrebuje 7 až 9 hodín spánku. Napriek tomu, väčšina dospelých trpí nedostatkom spánku. Spánková deprivácia sa v populácii v posledných rokoch rozšírila. Jednou z príčin je uponáhľaný život a inflácia, ktoré nás trápia. Ľudia musia mať aj dve práce a pri nich sa kvalitný spánkový režim dodržiavať nedá. Čo sa však s vašim telom deje, ak dlhšie trpíte spánkovou depriváciou?

Ako spoznať, že trpíte spánkovou depriváciou?

Medzi primárne príznaky nedostatku spánku zaraďujeme dennú ospalosť, zníženú koncentráciu, pomalšie myslenie a zmeny nálad. Pocit nadmernej únavy počas dňa je jedným z najčastejších a charakteristických príznakov nedostatku spánku. V niektorých prípadoch to vedie k mikrospánku, ktorý sa za volantom môže skončiť tragicky.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Ak trpíte niektorým z vyššie uvedených príznakov, mali by ste spozornieť. Spánková deprivácia môže spôsobiť zdravotné problémy. Ak to váš pracovný život umožňuje, snažte sa chodiť do postele tak, aby ste mali každý deň aspoň 7 hodín spánku. Kvalitu spánku môže ovplyvniť viacero zlozvykov, ktoré mnohí ľudia robia tesne pred zaspávaním – jedenie, fajčenie, používanie elektroniky...

Čo môže spôsobiť dlhodobý deficit spánku?

Problémy s váhou

V poslednom čase sa ručička na vašej váhe zdvihla a vy ste z toho ešte viac v strese? Aj stres môže spôsobovať túto situáciu. Ak sa dobre nevyspíte, ešte viac. Áno, aj spánok a jeho kvalita ovplyvňujú prírastok hmotnosti. Ľudia, ktorí menej spia, majú tendenciu vážiť viac ako tí, ktorí spia dostatočne. Jedným z hlavných faktorov obezity je krátke trvanie spánku. Ak sa snažíte pred letom zopár kíl zhodiť, snažte sa spať dostatočne dlho a kvalitne.

Galéria fotiek (5) Zdroj: gettyimages.com

Zmeny nálad alebo časté výkyvy emócií

Keď máte v živote náročné obdobie a celý deň sa nezastavíte, viete, že to ovplyvní aj spánok. Vtedy pociťujete časté zmeny nálad a dokáže vás rozhodiť každá maličkosť. Kto sa už nerozplakal, keď nemali v obchode niečo, čo veľmi chcel? Alebo zmenili program, ktorý ste mali už dlho naplánovaný? Nedostatok spánku znižuje schopnosť sociálnej interakcie. Viacerí vedci sa domnievajú, že nekvalitný spánok ovplyvňuje schopnosť rozpoznávať dôležité spoločenské podnety a spracovávať emočné prejavy ľudí.

Bývate často chorý?

Ukázalo sa, že nedostatok spánku zhoršuje imunitné funkcie. V jednej štúdii mali účastníci, ktorí spali 5 hodín za noc, 4,5-krát vyššiu pravdepodobnosť vzniku prechladnutia v porovnaní s tými, ktorí spali viac ako 7 hodín. Najviac by ste na dostatočný počet hodín spánku mali dbať počas chrípkových sezón, najmä na jeseň a na jar. Väčšia pravdepodobnosť, že vaše telo zničí vírus je, ak budete spať menej, ako 7 hodín.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Ak chcete zlepšiť koncentráciu a produktivitu, spite viac

Spánok je dôležitý pre rôzne aspekty funkcií mozgu. Spánková deprivácia negatívne ovplyvňuje poznanie, koncentrácie, produktivitu a výkon. Dlhodobý nedostatok spánku môžu organizmu spôsobiť taký vplyv, aký spôsobuje intoxikácia alkoholom. Dobrý spánok môže zlepšiť akademický výkon u detí, dospievajúcich a mladých dospelých. Taktiež zlepšuje schopnosti riešiť problémy a zlepšuje pamäť u detí aj dospelých.

Spánok ovplyvňuje metabolizmus sacharidov

Krátky spánok je spojený s väčším rizikom vzniku cukrovky 2. typu a inzulínovej rezistencie – stav, ktorý nastáva, keď vaše telo nedokáže správne využiť hormón inzulín. Na vašom tele môžete pozorovať aj fyziologické zmeny, ako je napr. znížená citlivosť na inzulín, zvýšený zápal a zmeny hormónov hladu, ako aj zmeny správania, ako je zlé rozhodovanie a väčší príjem nesprávnej stravy. Tieto všetky faktory zvyšujú riziko cukrovky.

Galéria fotiek (5) Zdroj: gettyimages.com

Aj vaše srdce potrápi málo spánku

Nízka kvalita a dĺžka spánku môže zvýšiť riziko srdcových chorôb. Jedna analýza 19 štúdií ukázala, že spánok, ktorý trvá menej ako 7 hodín denne, vedie k 13% zvýšeniu rizika úmrtia na srdcové choroby. Ďalšia analýza zistila, že v porovnaní so 7 hodinami spánku bol každý 1-hodinový pokles spánku spojený so 6% zvýšeným rizikom úmrtnosti zo všetkých príčin a srdcových chorôb. Navyše, krátky spánok zvyšuje aj riziko vysokého krvného tlaku, najmä u ľudí s obštrukčným spánkovým apnoe – stav, ktorý charakterizuje prerušované dýchanie počas spánku.

Spánok je nevyhnutný pre každý jeden proces v tele, ovplyvňuje naše fyzické a psychické fungovanie nasledujúci deň, naše schopnosť bojovať s chorobami a rozvíjať imunitu a náš metabolizmus a riziko chronických chorôb. Dbajte na to, aby ste každý deň spali aspoň 7 hodín, inak to môže negatívne ovplyvniť zdravie.