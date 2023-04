Dámy, blíži sa najhorší čas mesiaca? Práve týmto potravinám by ste sa mali vyhnúť! Môžu vám spôsobiť peklo

archívne video

Možno vám ako prvé jedlo, ktoré ešte zhorší menštruačné bolesti napadne nezdravé jedlo z rýchlych občerstvení. Väčšinou si ním upokojujeme predmenštruačné stavy, ktoré sú známe ako PMS. Predmenštruačný syndróm je stav, ktorý je špecifický u každej ženy. U niektorých sa nevyskytuje vôbec alebo len vo veľmi obmedzenej forme. Niektoré ženy ho pociťujú už dva týždne pred menštruáciou a medzi najčastejšie príznaky spomenuli výkyvy nálad, depresia, chute na sladké, bolesti hlavy, mierne kŕče atď.

Menštruačné kŕče vznikajú v maternici a sprevádzajú ich bolesti aj v iných častiach tela:

bolesti v krížoch

nevoľnosť a zvracanie

potenie

pocit na odpadnutie

hnačka

zápcha

nadúvanie

bolesti hlavy

Lieky proti bolesti môžu poskytnúť úľavu, ale nie sú vhodné pre každého. Podobne to platí aj pri užívaní hormonálnej antikoncepcie. Naopak, cvičenie, vyhýbanie sa stresu alebo obmedzenie fajčenia môžu dopomôcť k tomu, že vaše bolesti budú miernejšie. Ako je to v potravinami?

Káva – najhorší priateľ ženy počas menštruácie

Aj keď je káva v skorých ranných hodinách váš najlepší priateľ, práve počas obdobia menštruácie ju budete nenávidieť. Kofeín môže mierne obmedzovať prietok krvi v cievach, preto sú menštruačné bolesti silnejšie a taktiež môže zhoršiť nepríjemný tlak v prsiach počas PMS. Nadmerné pitie kávy môže dokonca ovplyvniť aj hladinu estrogénu, ktorý riadi celý menštruačný cyklus. Skúste obmedziť počet šálok počas PMS a menštruácie na jednu denne a pocítite rozdiel.

Nesiahajte po čokoláde

Zabudnite na čokoládu. Aj keď obaľuje nervy a ste rady, keď cítite tú lahodnú chuť v rozplývať sa v ústach, počas menštruácie sa jej radšej vyhýbajte oblúkom. Samotný príchod menštruácie v našom tele rozhodí hladinu cukru, ktorá sa neupokojí po celú jej dĺžku. Ak sa budete v týchto dňoch prejedať cukrom, prilievate tým olej do ohňa. Ako uvádza Times of India, cukor je vysoko zápalový a môže zvýšiť kŕče, ktorým sa snažíme používaním liekom vyhnúť. Rafinovaný cukor spôsobuje, že vaše telo zadržiava sodík a vodu. Toto zadržiavanie môže ovplyvniť váš psychický stav a spôsobiť nadúvanie.

Nezajedajte bolesti zmrzlinou

Nadmerná konzumácia mliečnych výrobkov nie je dobrý nápad. Ich zvýšený počet môže spôsobiť kŕče. Mlieko, mliečne výrobky a syry obsahuje kyselinu arachidonovú, ktorá môže zvýšiť zápal a tým pádom zintenzívni menštruačné bolesti.

Staňte sa vegetariánom počas menštruácie

Mastné a ťažké jedlo zvyšuje počet prostaglandínov v našom tele a tým pádom môže spôsobiť stiahnutie maternice. Práve spomínaná kontrakcia vás dostane do nepríjemného stavu a zintenzívnia sa aj kŕče. Jedlo, ktoré obsahuje mastné tuky, môže zvýšiť bolesti počas menštruácia a vyprážaným jedlám by ste sa mali oblúkom vyhýbať. Vaším nepriateľom by mali byť počas tohto obdobia aj spracované potraviny. Práve ich zložky, transtuky, spôsobujú v tele zápalové reakcie, ktoré môžu ovplyvniť intenzitu príznakov. Zvoľte radšej potraviny ako ovocie alebo zelenina.

V tomto prípade neplatí soľ nad zlato

Nesoliť, nesoliť, nesoliť. Nielenže nadmerné solenie zhoršuje funkciu imunitných buniek, počas menštruačného cyklu spôsobuje ešte viac problémov. Veľké množstvo sodíka môže spôsobovať nafukovanie a zadržiavanie vody v tele. Drž sa radšej od čipsov a hranoliek čo najďalej.

Ktoré potraviny naopak pomôžu s menštruačnými kŕčmi?

Ryby – do svojho jedálnička zaraď tieto morské príšerky, ktoré ti v tomto období môžu byť skutočne nápomocné. Najmä losos je najlepším zdrojom omega-3 mastných kyselín, ktoré znižujú protizápalové reakcie v tele. Ak nie ste milovníkom rýb, skúste chia semienka, vlašské orechy alebo avokádo, ktoré pomôžu vyrovnať pomer omega-3 a omega-6 mastných kyselín v tele.

Ovocie – mnohé druhy sú prirodzene plné vlákniny a sacharidov, ktoré sú súčasťou zdravej a vyváženej stravy. Viaceré štúdie dokázali, že ženy, ktoré jedli počas PMS a menštruácie väčší počet ovocia, ich bolesti sa zredukovali a v niektorých prípadoch klesli na minimum. Skúste do svojho jedálnička zaradiť viac jahôd a fíg.

Voda – obyčajný jeden pohár čistej vody vám môže uľaviť od najväčších bolestí. Mnohé ženy pri bolestivej menštruácii zabúdajú na pitný režim, ktorý je vtedy extra dôležitý. Ak vám robí dodržiavanie pitného režimu problém počas menštruácie, nastavte si pripomienky a každú hodinu vypite minimálne 2 dcl čistej vody.