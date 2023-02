Slovensko výrazne vyčnieva v boji s energokrízou: Sme na čele európskeho rebríčka, tento GRAF je veľavravný

Galéria fotiek (2) Slovensko je na čele rebríčka.

BRATISLAVA/BRUSEL - Od začiatku energetickej krízy v septembri 2021 sa v európskych krajinách vyčlenilo a určilo až 792 miliárd eur na ochranu spotrebiteľov pred rastúcimi nákladmi na energiu. To je pre bežného človeka neuveriteľné množstvo peňazí, no prekvapí vás ešte viac to, že Slovensko sa v prípade boja proti tomuto nepriateľovi vo forme krízy postavilo najvýraznejšie v rámci európskych krajín.