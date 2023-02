Rázne slová Hegera a Pellegriniho o výroku Káčera! Toto ministra zahraničia nepoteší

Galéria fotiek (2) Eduard Heger

BRATISLAVA - Koordinované rozhodnutie v otázke dodania stíhačiek Ukrajine členskými štátmi NATO by bolo vtiahnutím Aliancie do konfliktu s Ruskou federáciou, dodávka vojenského materiálu je preto autonómnym rozhodnutím každej krajiny. V nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Taktiež okomentoval výroky ministra zahraničia Rastislava Káčera smerom k Maďarsku.