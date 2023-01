Šokujúci oznam na bratislavskej kardiológii: Lekárka chce od pacientov peniaze na prevádzku ambulancie!

Archívne video: Vladimír Lengvarský: Naďalej ostáva v platnosti stabilizačný príspevok pre všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov

„Milí pacienti, vzhľadom na enormné zvýšenie prevádzkových nákladov ambulancie – nárast cien energií, nájomného, zdravotníckeho a spotrebného materiálu – už nie sme schopní udržať prevádzku bez dodatočných zdrojov.“ Takto sa začína oznam, ktorý je vyvesený na dverách ambulancie. Tá vysvetľuje, že platby zdravotných poisťovní za zdravotný výkon sa dlhé roky nemenia v súčasnosti sa dostávajú do situácie, že pokrývať prevádzkové náklady ambulancie je problematické.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Tomas Szalay

Nový poplatok nazvaný „kompenzácia prevádzkových nákladov ambulancie“ zaviedli od 3. januára tohto roku. Nejde pritom o zanedbateľné sumy. „Výška poplatku je pri trvaní vyšetrenia do 20 minút 10 eur a pri trvaní vyšetrenia nad 20 minút vo výške 20 eur,“ uvádza sa v ozname.

Takýchto prípadov môže byť stále viac

Hlavný lekár bratislavského kraja Tomáš Szalay vidí za týmito krokmi zlý rozpočet zdravotníctva, v ktorom nie sú dodatočné peniaze pre ambulantný sektor. "Predpokladám preto, že obdobná kreativita ambulantných poskytovateľov bude pribúdať. Budú sa predlžovať čakačky a rásť poplatky,“ uviedol.

Do cenníka si podľa neho môžu poskytovatelia dať čo len chcú a nepodlieha to nijakému schvaľovaniu. Prípadného porušenia zákona sa totiž dopustia, až keď tento poplatok naozaj vyberajú. „Pokutami sa situácia nevyrieši – pri akútnom nedostatku ambulantných lekárov prežije veľká časť ambulancií (minimálne v Bratislave) aj bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou. Keď sa v reakcii na pokuty odzmluvnia, môžu mať ľubovoľné poplatky, a ich pacienti si musia v plnej výške hradiť lieky aj laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia. Vo výsledku sa tým situácia pre pacientov len zhorší,“ upozornil.

Vysvetlil tiež, že poplatok je v rozpore so zákonom vtedy, ak ho nemá poskytovateľ v cenníku, vyberie poplatok za niečo, čo je hradené z verejného zdravotného poistenia alebo ak úhradou nejakého poplatku nad rámec zákona podmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti. „Pani doktorka to má v cenníku, cenník poslala župe na vedomie. Z názvu tohto poplatku je zrejmé, že nejde o niečo, čo by hradila zdravotná poisťovňa, takže zostáva podozrenie z možného podmieňovania,“ uviedol. „Ak pôjde o dobrovoľný príspevok na prevádzku ambulancie, t. j. pacient dostane starostlivosť aj keď ho nezaplatí, tak nejde o podmieňovanie. Ale možno o veľmi cenné upozornenie voličov, ako zle nastavila táto vláda financovanie zdravotníctva,“ poukázal. Riešením by podľa neho bolo bezodkladne navýšiť peniaze do zdravotníctva a nastaviť pravidlá pre sociálne únosnú spoluúčasť.