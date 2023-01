Kolíková považuje preverenie sudcov pri správnych súdoch za správne

BRATISLAVA - Podmienku absolvovať preverenie sudcovskej spôsobilosti pri prekladaní sudcov na Najvyšší správny súd SR alebo tri vznikajúce správne súdy považuje exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) za správnu. Rozumie však tomu, že sa sudcovia bránia zvýšeným kritériám, ktoré súvisia so zmenou ich pôsobiska.

"Veľmi dôsledne som dbala na to, aby všetci sudcovia prešli tzv. sudcovskou spôsobilosťou. Nespúšťa sa kedykoľvek, ale iba v prípadoch, ktoré sú presne stanovené v zákone. Myslím si, že pri vzniku takýchto inštitúcií je dobré, keď je takáto podmienka," uviedla. Justícii musí byť podľa jej slov nastavené zrkadlo.

"Rozumiem, ak sa tomu niekto bráni, pretože ide o vyžiadanie si informácií, ktoré majú k dispozícii či už Slovenská informačná služba, alebo orgány činné v trestnom konaní," dodala s tým, že môže ísť o veci, ktoré sú rozpracované, nedotiahnuté, a toto všetko môžu dostať k dispozícii predstavitelia Súdnej rady a aj na základe takýchto informácií zvážiť, či dajú alebo nedajú previerku sudcovskej spôsobilosti.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Združenie sudcov Slovenska volá po tom, aby bolo sudcom bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu SR zo zákona umožnené preloženie na Najvyšší správny súd SR. Rovnako sudcom venujúcim sa správnej agende na vznikajúce správne súdy. Tieto snahy stavovskej organizácie sudcov podporila v decembri aj Sudcovská rada NSS SR, stanovisko prijala pomerom hlasov troch ku dvom. "To znamená, že nie všetci sú za to, aby sa to udialo. Pomer hlasovania, keď boli dvaja proti, je naozaj významný výkričník a zdvihnutý prst, že o toto treba dôsledne dbať, podmienka previerky jednoducho musí byť," dodala Kolíková.