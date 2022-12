Začalo sa disciplinárne pojednávanie voči sudcovi ŠTS Michalovi T., hrozí mu preradenie

Pôvodne sa malo začať pojednávať ešte v apríli 2021. Viackrát bol termín zrušený, po vzniku NSS SR bola disciplinárka pridelená tamojšiemu disciplinárnemu senátu. Návrh na disciplinárne konanie voči sudcovi Michalovi T. podali predseda ŠTS Ján Hrubala a predseda Súdnej rady SR Ján Mazák 20. októbra 2020. Dôvodom je podozrenie, že sa mal Michal T. dopustiť závažného disciplinárneho previnenia, keď rozhodoval ako sudca pre prípravné konanie o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a Petra K. v kauze Dobytkár, pričom neoznámil svoju zaujatosť.

"Sudca Michal T. má vo veci, ktorej sa návrh týka, tzv. vlastnú záležitosť," povedal Hrubala s tým, že disciplinárne obvinený mal mať záujem na diskreditácii svedka Mareka K. Právnik Ján G. sa mal podľa výpovede svedka u neho prihovoriť za vyriešenie financovania projektu Altmayer, ktorý patrí rodine Michala T.

Na ústnom pojednávaní je prítomný disciplinárne obvinený sudca Michal T. s obhajcom Michalom Mandzákom. Za navrhovateľov je prítomný šéf ŠTS. "Vyznávam zásadu, že uznať chybu nie je slabosť," zdôraznil Hrubala s tým, že v prípade zmeny postoja disciplinárne obvineného je ochotný rokovať o podmienkach dohody o vine a treste.

Na dohodu o vine a treste by nebol ochotný pristúpiť ani v prípade prítomnosti oboch navrhovateľov

"Nie sú splnené podmienky na to, aby som sa vyjadril k tejto otázke," zdôraznil Michal T. Tvrdí, že jeho vyjadrenie by nemalo právny účinok, lebo nie je prítomný jeden z navrhovateľov disciplinárky. Doplnil, že na dohodu o vine a treste by nebol ochotný pristúpiť ani v prípade prítomnosti oboch navrhovateľov. Zdôraznil, že sa necíti byť vinný. Podotkol, že nemal pomer k účastníkom konania a ani k prejednávanej veci. Disciplinárku vníma ako politicky motivovanú pre nesúhlas s rozhodnutím prepustiť Norberta B. z väzby na slobodu. Disciplinárny senát NSS SR rozhodol o tom, že bude pojednávať aj v Mazákovej neprítomnosti.

Podľa právneho zástupcu Mandzáka disciplinárny návrh nespĺňa základné zákonné náležitosti. "Návrh je založený na operatívnych záznamoch vytiahnutých z operatívneho spisu, ku ktorým obhajoba nemala možnosť prístupu aj napriek tomu, že sa o to usilovala," zdôraznil.

Námietku zaujatosti voči dvom prísediacim sudkyniam vznesenú disciplinárne obvineným námietkový senát zamietol. Na námietku zaujatosti vznesenú v pondelok popoludní voči celému senátu neprihliadal.

Pred disciplinárnym senátom vypovedal v pondelok aj svedok Marek K. Potvrdil, že sa u neho právnik Ján G. prihováral za projekt Altmayer. "Projekt nemohol byť financovaný zo zdrojov EÚ. Tým pádom som vec vrátil Jánovi G., aby na ministerstve pôdohospodárstva zabezpečil dofinancovanie zo štátneho rozpočtu," dodal Marek K.