Výborné správy o plyne krátko pred koncom roka: Do karát hrá aj teplé počasie, zásoby neklesajú, práve naopak!

Pokles na 100 dolárov za megawatthodinu

Dáta bez pátosu o tom informujú v poslednom statuse. "Aj veľké analytické domy a banky vidia budúcnosť pozitívne a očakávajú klesajúci trend ku koncu roka, až pod 100 dolárov (102 eur) za megawatthodinu," citujú z článku Denníka E. Európa si pritom dala cieľ ešte koncom októbra mať naplnené zásobníky na viac ako 80 percent, čo sa podarilo a dokonca sme nad týmto číslom s tým, že priemerná európska naplnenosť zásobníkov je už 86 percent a stále neklesá.

"Plyn ku koncu roka stojí pod 85 dolárov a je presne tam, kde jeho cenu analytici videli. Radi sme tú správu priniesli, boli sme jedni z mála," prízvukujú odborníci. V najhorších scenároch sa dokonca predpokladalo, že by Gazprom neposielal ani súčasné objemy plynu, ktoré prichádzajú cez Ukrajinu a turecko-balkánsky TurkStream. Ak by sa spotreba oproti minulej zime nezmenila, tak bude v zásobníkoch koncom apríla 15 miliárd metrov kubických plynu, čo vypočítali analytici.

Dosť plynu bude aj v prípade toho najhoršieho scenára

Plynu bude navyše podľa Dát bez pátosu v zásobníkoch ku koncu roka 2022 v objeme asi 85 miliárd metrov kubických. "Ku koncu zimy 2022/23 ho bude aj v pesimistickom scenári “dlhej a chladnej zimy” (január-apríl 2023) asi 30-45 miliárd metrov kubických. Je to rovnako, respektíve výrazne viac ako na konci minulej zimy, a bude to výborný východiskový bod/situácia pred: dopĺňaním zásob už dnes plynulými dodávkami plynu a následne zimou 2023/2024," pochvaľujú si analytici túto situáciu.

Dnešné dodávky elektriny sú navyše podľa nich v EÚ v cene 40 až 50 eur. "Je to desatina ceny spred 10-20 dní v decembri. Ťahá to mesačný priemer decembrovej ceny elektriny ku 250 eurám. Je to výrazne pod úrovňou forwardu, za ktorý sa dala elektrina na december kúpiť v novembri. Sme radi za tých, ktorým radíme: spravili sme spolu dobre a ušetrili: do drahých forwardov (sme) nešli," tešia sa analytici.