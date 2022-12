Budaj krátko pred Vianocami verejne skritizoval OĽaNO: Okamžitá reakcia Matoviča a spol, takto si ho podali!

BRATISLAVA - Je to už niekoľko dní, čo počúvame o vystúpení demokratickej platformy na čele s ministrom v demisii Jánom Budajom z klubu OĽaNO. Okrem neho sa z radov klubu pobrali aj ďalší poslanci, čo Budaj v týchto dňoch vysvetlil aj v statuse, kde si dovolil aj kritiku OĽaNO počas aktuálnej politickej krízy a po páde vlády. Na jeho slová rýchlo reagovali verní členovia klubu OĽaNO vrátane Matoviča a už bol oheň na streche!

Politická dráma na konci roku 2022

Budaj status nazval familiárne "Politická dráma na konci roku 2022". "Od vstupu do klubu OLANO som sa snažil chrániť toto nádejné anti-korupčné hnutie pred nástrahami a vonkajšími protivníkmi, ktorí boli tentoraz mimoriadne silní . Tzn. že oveľa silnejší, než bola v neblahej pamäti Lexova SiS-ka a mečiarovská kamarila presieťovaných privatizérov, čo sa v roku 1998 snažila rozbiť SDK, a zastaviť reformné zmeny," hovorí v úvode ešte stále minister životného prostredia v demisii Budaj.

Politická dráma na konci roku 2022: Viacerí píšu, že nechápu situáciu v OLANO , v koalícii a napokon už ani v opozícii.... Posted by Jan Budaj on Friday, December 23, 2022

Premena z antikorupčnej koalície na superkonzervatívnu cez prorodinný balíček

Budajovi sa ale nepáčili vlny konzervativizmu na citlivých témach, ktoré sa z času na čas v klube OĽaNO objavovali. "Za zvlášť riskantné som ale považoval úvahy a kroky, ktoré smerovali ku premene antikorupčnej koalície na tzv. prorodinnú, de facto superkonzervatívnu koalíciu. V tej sa rátalo - po odchode SaS - s podporou bývalých aj súčasných politikov ĽSNS (3+7)," naráža Budaj na schvaľovanie prorodinného balíčka za asistencie aj týchto poslancov.

"Teraz nám dal politický vývoj za pravdu. Túto krízu nemohla vyriešiť žiadna, ani občasná spolupráca s extrémistami alebo fašistami, tí sa Hegerovej vláde v rozhodujúcej chvíli vysmiali a pomohli jej pádu. (..) Túto krízu mohol vyriešiť iba obnovený dialóg strán OĽaNO a SaS. Tých demokratov, čo najprv prišli o vlastnú vládu, aby sa predsa len zastavili na pokraji politickej priepasti," dodáva Budaj.

Matoviča statusom prekvapil, a aj viacerých členov klubu

Tieto razantné slová postavili zo stoličky aj straníckého šéfa a čerstvého exministra financií Igora Matoviča, ktorý si Budaja doslova vychutnal. "Janko, vždy som si Ťa vážil, ale toto je strašný úlet, čo si tu popísal," pokarhal Matovič Budaja. "Nikdy nikto ani len neuvažoval o nejakej koalícii s ĽSNS, ako píšeš. Nikdy sme o takom niečom navyše ani nemali debatu, na ktorej si bol, alebo nebol. Alebo inak - ak by sa nad takým niečim niekedy uvažovalo, dávno by to von vybublalo. Buďme, prosím, poctiví k pravde, dupľom takto pred sviatkami," apeluje Matovič na Budaja.

O čo ti Janko ide? Reaguje Kučera

Ticho však nezostal ani poslanec za OĽaNO a bývalý športovec Karol Kučera, ktorý napísal, že po Budajových slovách ostal pozerať "ako puk". "O čo ti tu vlastne Janko ide? Normálne mi to hlava neberie, že načo sú dobré tieto prekrutené a zavádzajúce slová, s nepríjemnou príchuťou poškodiť Igora a akousi násilnosťou zaujať, prípadne si niečo privlastniť, ešte aj takto pred Vianocami," píše Kučera.

"Ale ako môžeš napísať, že sa rátalo s fašistami po odchode SaS? Je to neuveriteľné klamstvo. Naopak, po jedinej udalosti, kde sa “opovážil Igor diskutovať o rodinnom balíčku s Beluským" a následnom mediálnom a liberálnom lynči, si opomenul, aspoň pre vyváženosť, spomenúť niekoľko explicitnejších dohôd a hlasovaní strany liberálov SaS s fašistami, na čele s hlavnou vyjednávačkou s fašistami J.B.P. Ciganikovou," odpovedal Kučera.