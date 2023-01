Došla už Hegerovi trpezlivosť s Matovičom? Líder OĽaNO chrlí divoké statusy, Hlina tento moment predpovedal

archívne video

Zo statusu Hegera sa totiž zdá, že mu už zrejme došla trpezlivosť s tým, čo v posledných dňoch produkuje na sociálnej sieti Matovič, no poďme najskôr pekne po poriadku.

Začalo to udeľovaním cien prezidentkou

Výstup bývalého premiéra a ministra financií na sociálnej sieti sa začal s príchodom nového roka čoraz viac vzďaľovať kultivovanej komunikácii a začal sa niektorými vetnými konštrukciami približovať "krajnej alternatíve". Šéf OĽaNO bezprostredne po ceremónii, na ktorej hlava štátu odovzdávala ocenenia pri príležitosti 30. výročia Slovenskej republiky úplne vypenil.

Prekážalo mu totiž, že ocenenia sa neušli takým ľuďom ako Milan Kňažko či Ján Budaj. Obidvaja majú pritom veľmi blízko k hnutiu OĽaNO, kým Budaj je ministrom životného prostredia (aj keď z klubu jeho platforma odišla), Kňažko sa dokonca zúčastnil aj volebnej noci v Trnave v roku 2020, kedy OĽaNO zvíťazilo. "Neviem, či to nie je hriech, ale ja by som si vážne prial mať konečne prezidentku či prezidenta, ktorý nebude len poskokom nejakej kaviarne či ambasády. Ktorý bude spravodlivý do špiku kosti," napísal Matovič.

Vražda pred Teplárňou, progresívny pešiak a prezidentka

Matovič však nekončí a 2. januára doobeda opäť kritizuje aktuálnu situáciu, pričom spomína slovné spojenia ako "progresívny pešiak" či "predpos*atosť". Nebál sa dokonca otvoriť veľmi citlivú tému dvojnásobnej, úkladnej vraždy pred podnikom Tepláreň z polovice októbra. "Veď si zoberme ako príklad to, čo sa dialo po vražde dvoch nevinných chalanov pred Teplárňou. Rad radom všetci od radového progresívneho pešiaka po prezidentku spustili jednu obrovskú a dokonale prešpekulovanú manipuláciu. Unisono zásadne akosi zamlčiavali a obchádzali fakt, že prvoradým cieľom chorej hlavy bol sám hetero premiér (test pravdy - viete si predstaviť, že by tú istú manipuláciu využili, ak by prvoradým cieľom bola členka ich radov pani prezidentka? Cha. To by sa dodnes robili dennodenné púte pred je dom ako k Pannenke Márii.)," piše nahnevaný Matovič.

Transrodovej Coleovej venoval až dva statusy

Ani ďalšie statusy sa tématicky nevyhýbajú LGBTI+ ľuďom či prezidentke. Matovič pritom v tomto kontexte spomína známu osobu Chloe Coleovú z USA. Tá prešla detranzíciou a je populárna aj na sociálnych sieťach. "Nedokážem žiť s pocitom, že by sme tieto úchylné hlúposti zaviedli aj na Slovensku. Veľmi odporúčam pozrieť do konca," napísal Matovič s tým, že pridal k statusu aj príznačné video.

Nešlo pritom o jediný status, Matovič totiž Coleovej venoval rovno dva. Aj v tomto spomínal "aktivistov z PS a z paláca".

Hlina si myslí, že Matovič statusmi o "úchyloch, pipíkoch, Mengelem" cieli na určitú skúpinu úmyselne

S Matovičom naposledy pred vyše desiatimi rokmi spolupracoval aj dnešné člen Dobrej voľby a Umiernených Alojz Hlina, ktorý má na tieto statusy Matoviča svoje vysvetlenie. Dnes si títo dvaja nevedia prísť na meno, no bývalý šéf KDH tuší, kde je príčina týchto statusov predsedu OĽaNO.

"Matovič si hľadá nové bojisko. S novým rokom sa začínajú nastavovať parametre boja," vysvetľuje stručne na úvod Hlina vo vlastnom statuse. "Od Nového roku sa Matovič na sociálnej sieti "kalibruje" a vypisuje o "úchyloch, pipíkoch, Mengelem”, ako o dušu vypisuje svoje Protokoly trnafských mudrcov, pretože vie, že musí. Témou tém už nebude korupcia, pomoc ľuďom, ale armagedon, ktorý sa na nás valí, ale nebojme sa. (..) Takže pripravte sa veľký predvolebný zápas, bude pekne nechutný, o pipíkoch, Mengelom, jazdcoch Apokalypsy," predpovedá už začiatkom januára Hlina.

"Vie, že musí a ide presne podľa "ruského vzorca", keď už nič nezaberie, sex zaberie vždy. Všetko, čo súvisi so sexom a sexualitou, zaberie a prinesie agendu," dodáva Hlina.

Došla už Hegerovi trpezlivosť?

Po množstve kritických a miestami až expresívnych statusoch Matoviča sa napokon ozval aj premiér Eduard Heger, ktorý svojími slovami, zdá sa, akoby kočíroval správnym smerom aktuálne politické smerovanie koalície aj napriek Matovičovým divokým výstupom.

"Štvavé kampane proti policajtom, prokurátorom, sudcom, novinárom, liberálom či konzervatívcom, LGBTI+, Rómom, aktivistom či mimovládnym organizáciám je hľadaním nepriateľa tam, kde nie je. Vedie to len k ďalšiemu rozdeľovaniu občanov. Ako človek vyznávajúci hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody a demokracie nechcem, aby sa na Slovensku rozrastala politika nenávisti a rozvratu," napísal premiér v demisii. Po množstve statusov Matoviča sa zdá, že tieto jeho slová by si zrejme mal vziať k srdcu aj jeho stranícky šéf, no nie je isté, či riadky patrili jemu.

Dočasne poverený šéf vlády tvrdí, že má pre Slovensko jasnú predstavu a víziu. "Je to politika zjednotenia a jednoty, slušnosti a korektného politického zápasu. Takého, kde medzi sebou súperia najlepšie riešenia pre krajinu. Chcem byť súčasťou politiky spojených demokratických síl, ktoré budú formovať spoločnosť pre všetkých – modernú, inovatívnu, vzdelanú, kultúrnu, nepolarizujúcu a bezpečnú," vyhlásil.

Premiér dostal bleskovú odpoveď, aby si narobil poriadky najskôr s niekym iným

Po týchto slovách navyše nechal pod statusom komentár aj štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Andrej Stančík. "Hovoríš mi z duše," napísal. Okrem toho mu ďalší ľudia v komentároch ironicky odkazujú, aby sa išiel pozrieť na Facebook svojho straníckeho šéfa a sám sa "presvedčil" o slušnosti v politike, nezaloženej na nenávisti.