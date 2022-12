Politologička o páde vlády: Eduard Heger bol slabý premiér, stranícky podriadený Igorovi Matovičovi

Podľa Malovej sa zdalo, že premiér Heger bol aj ľudsky veľmi lojálny voči Matovičovi. "Z toho vyplývalo, že sa nepokúsil poslancov OĽANO rozdeliť a získať tak podporu pre seba a prípadne založiť novú stranu, ako k tomu prišlo v roku 1994 po odvolaní vlády Vladimíra Mečiara," skonštatovala.

"Z hľadiska akýchkoľvek klasifikácií, ktoré poznáme v politickej vede, to bol slabý premiér," myslí si politologička. "Nielen, že musel rešpektovať netransparentné a nepredvídateľné rozhodnutia svojho ministra financií, ale často jeho pôsobenie bolo zneisťované a spochybňované aj predsedom parlamentu Borisom Kollárom ako lídrom koaličnej strany," povedala. V rámci daných podmienok podľa nej ani inak pôsobiť nemohol, len trpezlivo čakať a snažiť sa rokovať.

Galéria fotiek (2) Eduard Heger a Igor Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Politologička z UK Aneta Világi pripomenula, že historicky sme na Slovensku zvyknutí na rolu premiéra ako lídra vlády aj vládnej koalície. Je to zväčša dané jeho postaveniu lídra najsilnejšej politickej strany koalície. Podobnú situáciu, v akej sa ocitol Heger, sme mali podľa nej počas vlády Ivety Radičovej, ktorá taktiež nebola predsedníčkou strany SDKÚ-DS a stranícky sa zodpovedala Mikulášovi Dzurindovi. "To, že jej pozíciu sme v rámci vtedajšej koalície vnímali ináč a silnejšie než postavenie Hegera, bolo spôsobené najmä tým, že po škandále okolo spisu Gorila sa predseda SDKÚ-DS dobrovoľne stiahol a ani z pozície ministra zahraničných vecí nijakým spôsobom verejne nespochybňoval líderskú pozíciu premiérky," pripomenula Világi. Matovič k tomuto podľa nej nikdy nedospel. "Skôr naopak, v čase vládnych kríz to bol on, kto vystupoval do popredia. Automaticky to so sebou vnášalo otázku, akú rolu teda zohráva premiér," priblížila.

Heger priniesol podľa politológa z UK Erika Láštica do vládnutia kvality, ktoré sa stratili s ročným pôsobením Matoviča na čele vlády. "V tom optimistickom čítaní tak priniesol Heger do vládnutia rozmer 'dospelého v miestnosti', ktorý sa pokúša upokojovať a zmierňovať konflikty," skonštatoval. V pesimistickom pohľade je táto upokojujúca kvalita vnímaná podľa Láštica ako slabosť, neochota ísť do konfliktov a nekonečné odkladanie riešenia problémov, ktoré sa dali, či mohli riešiť oveľa skôr.