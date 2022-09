Počasie v Európe sa zbláznilo: Mohutné tornádo a záplavy v Taliansku a smrtiace blesky v Bulharsku! Čo čaká Slovensko?

Je to iba niekoľko týždňov po tom, ako sa prehnali strednou časťou Talianska silné búrky, ktoré so sebou priniesli intenzívne zrážky. Mnohé mestá skončili pod vodou a spamätávali sa doteraz. A vo štvrtok prišla pre Taliansko ďalšia rana v podobe nepriaznivého počasia.

Archívne VIDEO Bezpečnostná kamera zachytila príchod ničivej búrky v Taliansku

Totižto, vo štvrtok sa na mnohých miestach tvorili intenzívne búrky, ktoré so sebou prinášali prudké lejaky, ale aj tornádo. To sa vytvorilo na severe krajiny v regióne Trentino. Zasiahnutá bola aj oblasť Appian Way. Tiahlo sa niekoľko kilometrov, pričom na sociálnych sieťach sa zdieľajú videá a fotografie zo zasiahnutých oblastí, kde ničivý živel napáchal početné škody. Ba čo viac, zasiahlo aj obývanú oblasť, z ktorej ale našťastie nateraz nie sú hlásené obete. Spôsobil najmä rozsiahle škody na majetku. Tornádo sprevádzal aj silný dážď a podľa portálu imeteo.sk bol vietor v nárazoch natoľko silný, že produkoval silný piskot.

😰 Il terribile impatto del #tornado vicino a #Sabaudia in provincia di #Latina poco fa. Video che ci invia Domenico da telegram. - Tornado in Italia - Posted by Tornado in Italia on Thursday, September 29, 2022

⚠️🌪 Un filmato ravvicinato nella #supercella a Santa Maria di Sala (VE). Come si vede nel video si evince un grosso cono... Posted by Tornado in Italia on Thursday, September 29, 2022

Iné problémy mali v provincii Formia, ktorá leží medzi Rímom a Neapolom. Popoludní sa tam totiž vyskytli intenzívne búrky, ktoré produkovali lejaky trvajúce aj 90 minút. Na mnohých miestach padlo od 100 do 200 milimetrov zrážok, čo spôsobilo, že ulice miest a obcí boli pod vodou.

⚠️⛈️ 𝗕𝗮𝗰𝗶𝗻𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗶𝗱𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗽𝗶𝗼𝗴𝗴𝗲 Disagi idrogeologici importanti a #Formia (LT) a seguito... Posted by Meteo Lazio on Thursday, September 29, 2022

Smrtiace blesky v Bulharsku

Nešťastie sa v utorok stalo v Bulharsku. Hlavné mesto Sofia zasiahla silná búrka, ktorú sprevádzali intenzívne lejaky, krúpy, ale aj nebezpečné blesky. Tie zabili troch ľudí pôvodom zo Sýrie a dvoch vážne zranili. Jednému z nich spôsobili popáleniny na 20 percentách tela. O nešťastí informovalo aj miestne ministerstvo vnútra. Podľa Štátneho meteorologického a hydrologického ústavu spadlo v bulharskom hlavnom meste počas búrky v priemere 30 litrov vody na meter štvorcový. Podľa portálu imeteo.sk hustý lejak zaplavil ulice, v ktorých bolo aj 20 centimetrov vody a niektoré domácnosti ostali bez elektriny.

Supercela u našich susedov

Nepriaznivé počasie bolo vo štvrtok aj v Maďarsku. Na juhu krajiny sa totiž objavili silné búrky supercelárneho charakteru, ktoré so sebou priniesli aj krúpy o veľkosti 3 centimetre, pričom po búrke ostali mnohé ulice biele, akoby po hustom snežení. Nebezpečné krúpy padali aj v Tompe na hranici so Srbskom, kde ľadovce dosahovali veľkosti orecha a spôsobovali rozsiahle škody na majetku. Najväčšie škody spôsobili na ovocných stromoch, ktoré ostali bez listov a poškodené. Meteorológovia očakávajú búrlivé počasie aj v najbližších dňoch, pre dve župy preto vydali výstrahy druhého stupňa pred búrkami v sobotu. A to pre Hajducko-bihársku a Békeškú župu.

Galéria fotiek (8) Zdroj: idokep.hu Galéria fotiek (8) Zdroj: idokep.hu

Ako bude na Slovensku?

Ani na Slovensku nie je počasie posledné dni dvakrát priaznivé. Po období sucha už niekoľko dní intenzívne prší. Počas uplynulých 24 hodín padlo najviac zrážok na juhu a juhovýchode Slovenska, nezaostáva ani krajný západ. Naopak, na vrcholoch Tatier napadlo okolo 10 centimetrov nového snehu.

Galéria fotiek (8) Zdroj: SHMÚ Piatok

Posledný pracovný deň tohto týždňa bude oblačný až zamračený. Na väčšine územia aj prehánky či dážď. Na hrebeňoch Tatier sneženie, meteorológovia očakávajú, že nasneží 5 centimetrov čerstvého snehu. K večeru by sa do západu mala oblačnosť zmenšovať. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19, v Žilinskom kraji, na Horehroní a na hornom Spiši miestami okolo 12 stupňov Celzia. Na horách teplota vystúpi do 7 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (8) Zdroj: predpovede.sk

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude rovnako oblačná, od juhozápadu aj so zrážkami či dažďom. Najnižšia nočná teplota dosiahne 12 až 7 stupňov Celzia, na Zemplíne ojedinele teplejšie.



Cez deň bude naďalej prevládať typické jesenné upršané počasie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20, na Kysuciach, Orave, Liptove a Horehroní okolo 13 stupňov Celzia. Teplota na horách vystúpi len okolo 8 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (8) Zdroj: predpovede.sk

Nedeľa

Posledný deň aktuálneho týždňa bude veľká, miestami zmenšená oblačnosť, zrážky najmä na západe a v Žilinskom kraji. Na hrebeňoch Tatier bude opäť snežiť. Ráno treba počítať aj s hmlou. Najnižšia nočná teplota dosiahne 12 až 7, v údoliach miestami do 5 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19, na Kysuciach, Orave, Liptove a miestami aj na hornom Spiši 12 až 14 stupňov Celzia. Fúkať bude vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu. Nad pásmom lesa treba počítať s prudkým až búrlivým vetrom.

Galéria fotiek (8) Zdroj: predpovede.sk

Pondelok

Nový týždeň začne s veľkou oblačnosťou, na severe s prehánkami alebo dažďom, vo vysokých polohách aj so snežením. Najnižšia nočná teplota dosiahne 10 až 5, v údoliach pri zmenšenej oblačnosti okolo 3 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19, na severe miestami 10 až 14 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu. Nad pásmom lesa aj búrlivý vietor.