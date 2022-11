V Bratislave sa na niektorých miestach tvoria kolóny, výstraha pre vodičov po celom Slovensku

Na Račianskej ulici smerom do centra sa vodiči zdržia asi 15 minút. Počkajú si tiež aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom od Malaciek. Kolóna je podľa Zelenej vlny aj na Bajkalskej ulici v smere z R7 do Nového Mesta.

Vodiči si asi v 20-minútovej kolóne postoja na vjazde do Bratislavy po starej Seneckej pri Ivanke pri Dunaji. Kolóna je aj na diaľnici D2 v úseku Stupava - Lamač, vodiči sa tam zdržia do desiatich minút. Stella centrum uviedla, že 15-minútové zdržanie je aj v Rovinke smerom do Bratislavy.

Na celom území Slovenska bude v utorok doobeda hmla

Na celom území Slovenska bude v utorok doobeda hmla. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstraha pred hmlou platí v utorok do 11.00 h. Ako uviedol SHMÚ, miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," priblížili meteorológovia. Hmly sú podľa nich v tomto období bežné, no môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu.