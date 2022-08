Vo vile Tugendhat sa pred 30 rokmi spečatil osud Československa

Unikátnymi, doslova ikonickými, sa stali aj fotografie, ktoré ju zachytávajú. Približujú slovenského a českého premiéra ako pod mohutnou lipou v záhrade vily rokujú o rozdelení federácie. O niekoľko hodín neskôr prvýkrát verejne zaznelo, že k 1. januáru 1993 vzniknú dva samostatné štáty - Slovenská republika a Česká republika. V brnianskej vile Tugendhat sa na tom definitívne dohodli Vladimír Mečiar a Václav Klaus, keď súčasne podpísali dohodu o rozdelení federácie. Od tejto chvíle uplynie v piatok 26. augusta 30 rokov.

Rokovania o štátoprávnom usporiadaní boli 11. marca 1992 prerušené s tým, že sa v nich bude pokračovať až po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. - 6. júna 1992. Na Slovensku ich vyhralo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) vedené Vladimírom Mečiarom a v Českej republike zvíťazila Občianska demokratická strana (ODS) na čele s Václavom Klausom. Obidve strany získali silný mandát a stali sa dominantnými politickými hráčmi. Séria rokovaní medzi HZDS a ODS o rozdelení federácie sa začala hneď po voľbách 8. júna 1992. Dni spoločného štátu boli definitívne spočítané po šiestom stretnutí delegácií HZDS a ODS, ktoré sa uskutočnilo vo vile Tugendhat 26. augusta 1992.

Účastníci spomínajú, že keď sa rozhovory zasekli, obaja lídri sa pobrali rokovať do záhrady medzi štyrmi očami. Po dva a polhodinovej debate sa Vladimír Mečiar a Václav Klaus vrátili k svojim delegáciám, sadli si za známy okrúhly stôl a podpísali dohodu o rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, čím vlastne zavŕšili 74-ročnú spoločnú existenciu dvoch národov v jednom štáte. Vladimír Mečiar krátko pred polnocou 26. augusta 1992 na spoločnej tlačovej konferencii povedal: "K 1. januáru 1993 predpokladáme, že by vznikli Republika česká a Republika slovenská ako dva štátne útvary." Český premiér ho doplnil slovami: "Je to v súlade celého nášho princípu, že novozaložené vzťahy by mohli vytvárať ďaleko priaznivejšie a vzájomne ústretovejšie vzťahy, ako dosiaľ."

Osud spoločného štátu bol definitívne spečatený. Václav Klaus a Vladimír Mečiar sa 30. júna 2022 po 30 rokoch opäť stretli v brnianskej vile Tugendhat. Obaja tvrdili, že keď v roku 1992 zasadli za rokovací stôl, o rozdelení federácie už bolo rozhodnuté. "Tu v Brne sa nerozhodlo o rozdelení štátu, ale o forme a celý svet nám závidí, ako kamarátsky sme sa rozišli," zdôraznil Václav Klaus a slovenský expremiér Vladimír Mečiar dodal: "Zásada bola, aby sme nedopustili konflikt medzi našimi národmi."