Celé sa to udialo v pondelok krátko popoludní. Minister financií novinárom odpovedal na viaceré otázky novinárov po ohlásenej tlačovej konferencii. Tie sa týkali ako zvýšenia platov učiteľov, aj názoru na anketu polície na sociálnej sieti, kde zisťujú, aké policajné autá by sa Slovákom páčili. No dostal aj otázku na telo. A to, či vzhľadom na posledné prieskumy verejnej mienky o jeho popularite nerozmýšľa nad tým, že by odstúpil z postu ministra financií. Popularita Matoviča u Slovákov je dlhodobo veľmi nízka. Ten však uviedol, že prieskumom neprikladá žiadnu vážnosť. Ba čo viac, kritiku si odniesli novinári a médiá, ktoré vraj na neho neustále útočia.

VIDEO Matovič to poriadne prepískol: Som Židom 21. storočia, za všetko môžu médiá!

„Urobili ste zo mňa jednoducho Žida 21. storočia. Tak, ako Židia boli počas nacistického Nemecka za všetko vinní, lebo jednoducho Hitler ukázal na nich prstom, tak mnohí ľudia chceli spraviť niekoho, kto bude za všetko vinný,“ povedal Matovič. Netrvalo dlho a na slová ministra financií reagovala mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv. Tá ostro odsudzuje výroky ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča.

“Predstaviteľ vlády krajiny, ktorá sa podieľala na holokauste, by mal v tejto súvislosti mimoriadne vážiť slová. Igor Matovič však robí presný opak a svojimi nevkusnými výrokmi relativizuje holokaust, znevažuje pamiatku obetí nacizmu a nahráva antisemitom. Občanov židovského pôvodu počas tzv. Slovenského štátu najprv pripravili o slobodu, potom o majetok a nakoniec väčšinu z nich aj o život. Takto sme stratili vyše 70 000 ľudí. Relativizácia holokaustu a podpora antisemitizmu, včítane tej nepriamej, nemá v demokratickej spoločnosti miesto,” uviedol riaditeľ inštitútu Peter Weisenbacher. Zároveň vyzval financmajstra, aby sa za svoj výrok verejne ospravedlnil, v opačnom prípade podnikne adekvátne právne kroky.

Je to nechutná hanebnosť, tvrdí Dostál

Na výrok ministra financií reagoval aj poslanec Ondrej Dostál. Ten poukázal na to, že Židia v nacistickom Nemecku boli zbavení občianskych a ľudských práv, majetku a ľudskej dôstojnosti a nakoniec boli spolu s Židmi z okupovaných krajín vyvražďovaní vo vyhladzovacích táboroch.

"Igor Matovič je ministrom financií a predsedom najsilnejšej strany vládnej koalície. Každému poryvu jeho mysle so dostáva širokej publicity. Dokáže v priebehu pár dní cez vládu a parlament v skrátenom legislatívnom konaní pretlačiť balíček za 1,3 miliardy eur, ktorý si sám vysníval. Neustále rozdúchava konflikty, šíri nenávisť voči ľuďom, ktorí si dovolia mať iný názor, a na presadenie svojich zámerov sa neváha spájať aj s fašistami. Sebaprirovnávanie sa k Židom v nacistickom Nemecku je nechutná hanebnosť, ktorá by v normálnej civilizovanej krajine sama o sebe stačila na to, aby politik, ktorý sa jej dopustil, skončil definitívne v politike," napísal na sociálnej sieti.