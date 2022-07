Politológ Baboš komentuje možné scenáre vládnej krízy: Treba sa pýtať Matoviča, či vôbec je schopný odstúpiť

BRATISLAVA - Politológ z Univerzity Komenského v Bratislave Pavol Baboš si nevie predstaviť v praxi fungovanie modelu, keď sú vo vláde ministri, ktorých strana hovorí, že už nie je súčasťou koalície. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v súvislosti so situáciou v koalícii.

"Úplne štandardné to nie je. Koalícia alebo koaličná rada je niečo, čo drží koaličné strany, ktoré dávajú podporu vláde v parlamente, dokopy. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako to môže dobre fungovať, ak ministri SaS budú sedieť vo vláde, ale nebudú súčasťou koalície. Neviem si predstaviť, čo to znamená v praxi," uviedol Baboš s tým, že by teoreticky mohli hlasovať proti čomukoľvek.

Chýbal by podľa neho pocit súdržnosti i koordinácia a z dlhodobého hľadiska to môže sťažovať situáciu. Politológ vníma takéto riziko, no nemyslí si, že by chcel líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík ohroziť bežný chod a riadenie štátu. Vysvetlil tiež, že vláda by dokázala fungovať aj bez ministrov SaS, bola by uznášaniaschopná a dokázala by prijímať rozhodnutia. Premiér Eduard Heger (OĽANO) podľa politológa navonok smerom k verejnosti i dovnútra koalície vysiela signál o snahe neeskalovať konflikt.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Jana Birošová

"Snaží sa ho vyriešiť, uhladiť. Robí, čo môže v rámci politického postavenia, ktoré má," povedal Baboš. Síce Heger je premiér a má možnosť odvolávať ministrov, stále má ale podľa politológa z politického hľadiska vyššiu moc líder koaličného hnutia OĽANO a minister financií Igor Matovič. Baboš nevie povedať, či by sa problémy v koalícii vyriešili odchodom oboch ministrov - Sulíka i Matoviča. Pripustil, že by možno neboli tak na očiach a na určitý čas by to mohlo priniesť výsledok. Nemyslí si však, že by ich spor vyhasol.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Či je to aj reálne riešenie, to neviem povedať. Treba sa pýtať Igora Matoviča, či vôbec je schopný také niečo urobiť a tolerovať, že by bol dotlačený do odchodu z druhej funkcie v priebehu roka a pol," dodal politológ. Na margo legitimity požiadaviek SaS Baboš uviedol, že to nemá súvis s volebnými výsledkami. Požiadavky SaS sa podľa neho dajú vnímať aj ako snaha o posilnenie, no nevie, či práve o to liberálom ide. "Reálne nevidím veľký priestor na to, aby sa, čo sa týka vládnych pozícií, mohla SaS ešte posilňovať, keďže Mária Kolíková je ďalej ministerka. De facto ministerstvo získali," ozrejmil.