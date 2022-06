Problémy sa začali: Vážna situácia na slovenských benzínkach! NENATANKUJETE, nemajú palivo

Oznam umiestnený na dverách prevádzky šoférov informuje, že „momentálna situácia na trhu s pohonnými látkami nám, žiaľ, neumožňuje plnohodnotne zásobovať naše čerpacie stanice.“ Podľa ich slov im ani dominantní dodávatelia Slovnaft, Unipetrol a OMV momentálne nevedia dodať pohonné hmoty na tuzemský trh. „Ospravedlňujeme sa vám za dočasné výpadky v zásobovaní palivom. Na vyriešení problému intenzívne pracujeme,“ odkázali zákazníkom.

To, že ide o aktuálny oznam, nám potvrdil aj starosta obce Pukanec Ján Rievaj. Situácia neteší ani jeho. „Čerpacia stanica je na to, že sa tam kupuje benzín a nafta, ostatné služby sú iba sprievodné,“ uviedol. Vodiči teraz musia v prípade potreby využívať čerpacie stanice v blízkych mestách Levice alebo Nová Baňa.

Ako uviedol portál tvnoviny.sk, benzínka v Pukanci nie je jediná, ktorá aktuálne bojuje s nedostatkom paliva. Podobne na tom majú byť viaceré menšie čerpacie stanice. Problémy podľa nich hlásia aj čerpacie stanice vo Farnej, v Rimavskej Sobote, v Snine, v Jesenskom, v Revúcej či v Milosti pri Košiciach. Niekde je iba nedostatok nafty, inde majú problémy so všetkými pohonnými hmotami.

Slovnaft pred nedostatkom palív varoval

Veľkí hráči zatiaľ problém s pohonnými hmotami nemajú. Potvrdili to aj slová všetkých troch spoločností, v súvislosti s ktorými čerpacia stanica v Pukanci uviedla, že im pohonné hmoty aktuálne dodať nevedia. "OMV Slovensko v súčasnosti dodáva palivá všetkým svojim zmluvným partnerom. So spoločnosťou PUMPA nemáme žiadny zmluvný vzťah. Zvýšený dopyt po palivách neregistrujeme," uviedla spoločnosť OMV Slovensko.

Podbne reagoval aj Unipetrol. "Pohonné hmoty dodávame štandardným spôsobom všetkým našim zmluvným partnerom v Česku, na Slovensku a ďalších krajinách v dostatočnom množstve a podľa dohodnutých podmienok. Uvedená spoločnosť naším zmluvným partnerom dlhodobo nie je," odkázali.

Aj Slovnaft uviedol, že nie je aktuálnym zmluvným partnerom tejto čerpacej stanice, takže nemôže mať ani zodpovednosť za dodanie či nedodanie palív. "Slovenský trh s palivami je plne otvorený a prevádzkovatelia čerpacích staníc môžu nakupovať benzín, či naftu kdekoľvek v Európe. Každá súkromná spoločnosť tak znáša riziko svojich obchodných rozhodnutí ako aj zodpovednosť či má palivá pre svojich zákazníkov alebo nie," uviedli. Voči aktuálnym obchodným partnerom si podľa vlastných slov svoje záväzky plnia a dodávajú palivá v súlade so zmluvnými podmienkami.

Zároveň však pripomenuli, že len prednedávnom upozornili verejnosť na možnosť nedostatku palív v rámci trhu strednej Európy v kontexte prijatých sankcií.

Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že danú informáciu registruje. "Na základe informácií rezortu môžeme konštatovať, že zásobovanie na Slovensku funguje bez obmedzení a riadne na základe zmlúv," dodali však zároveň.

Prídu možno ešte väčšie problémy

V rámci šiesteho sankčného balíčka sa krajiny Európskej únie dohodli na zákaze dovozu ruskej ropy. V súvislosti s tým však Slovnaft už začiatkom júna upozorňoval, že budúci rok by preto mohol byť problém s nedostatkom pohonných hmôt. Dokonca strašili pohonnými hmotami na prídel.

Pre Slovensko aj pre niekoľko ďalších krajín síce platí dočasná výnimka na dobu ôsmich mesiacov. Osem mesiacov je však podľa Slovnaftu krátka doba. Rafinéria musí totiž za tento čas zmeniť technológiu tak, aby vedela spracovávať aj inú ako ruskú ropu. Po tomto dátume už bude môcť palivá z ruskej ropy predávať iba na český trh. O ďalších 10 mesiacov už ani tam. O rok a pol jej tak zostane iba domáci trh. Jediná slovenská rafinéria však tvrdí, že bez exportu nebude môcť vyrábať dostatok pohonných hmôt ani pre nás. Bez výroby do zahraničia sa totiž dostane na svoje technologické minimum.

Za takto vyrokovanú "výnimku" dokonca čelí minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odvolávaniu v parlamente. Ten však situáciu upokojuje a odstavenie Slovnaftu odmietol. Okrem iného uviedol, že prestavba rafinérie bude stáť do 300 miliónov eur a bude kompletne trvať približne štyri roky. Zdôraznil, že experimentálna prevádzka bude možná už od februára budúceho roka. Od tohto dátumu má byť podľa jeho slov Slovnaft už pripravený na primiešavanie inej ropy ako ruskej. Prebytočná produkcia by mohla po skončení výnimky prúdiť na Ukrajiny, o čom majú už prebiehať rokovania.

"Rezort hospodárstva dlhodobo robí kroky, aby bol na Slovensku dostatok pohonných hmôt. Pre Slovensko sa v rámci šiesteho balíka sankcií podarilo získať trvalú výnimku na dovoz ruskej ropy potrubím. Až po prechodnom osemmesačnom období začnú platiť sankcie na vývoz nafty, benzínu a oleja. Slovenský trh predstavuje 70 percent kapacity Slovnaftu, technické minimum pre prevádzku rafinérie je 60 percent. Po intenzívnych rokovaniach so Slovnaftom generálny riaditeľ Slovnaftu potvrdil, že rafinéria Slovnaft nebude odstavená. Zároveň Slovensko má zásobníky ropy a ropných produktov naplnené na technické maximum, to je 97 percent kapacít, zvyšné tri percentá kapacity musia ostať prázdne pre prípad havárie, aby bolo kam prečerpať vytekajúcu ropu. Strategické zásoby štátu plus pohotovostné zásoby Transpetrolu a Slovnaftu dnes dosahujú 126 dní,“ uviedol rezort hospodárstva.