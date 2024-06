Z desivého VIDEA budete mať husiu kožu: Pozrite, čo prechádza po chodníku! To snáď nie je možné

(Zdroj: Facebook/Ghosts Caught On Camera/Kaz MacGregor)

Mrazivé video bolo zverejnené ešte minulý rok v skupine Ghosts Caught On Camera na Facebooku. „Môže niekto vysvetliť, čo to je? Zamerajte sa na pravú stranu videa,“ píše sa v popise videa. Na záberoch je vidno pokojnú obytnú štvrť bez ľudí. Následne sa z ničoho nič začne z pravej dolnej časti záberu smerom doľava vznášať čudná sivá škvrna. Počas cesty prejde cez dva ploty a auto, ktoré je zaparkované na ulici. Ľudia sa v komentároch rýchlo podelili o svoje názory na to, čo by mohla byť táto tieňová postava. A zdá sa, že viacerí sa zhodli na jednom vysvetlení.

Jeden používateľ uviedol: „Vyzerá to ako duch psa.“ Ďalší sa pridal: „Duch psa na návšteve.“ Tretí napokon tiež potvrdil túto teóriu, no domnieval sa, že duch patrí inému zvieraťu: „Duch mačky, vyzerá to ako mačka.“ Podporil ho aj štvrtý komentujúci: „Je to duch mačky.“ Do debaty o psích a mačacích duchoch sa zapojila aj ďalšia žena: „Pohybuje sa ako pes – jeho duch. Nie mačka. Som majiteľkou mačky a mačky sa takto nepohybujú. Nie sú také veľké a určite neprechádzajú cez autá. Ani psy to nerobia, ale zdá sa, že toto je duch psa.“

Nie všetci však boli presvedčení, že ide o prítomnosť ducha. Niektorí naznačovali, že príčina je racionálnejšia. Jeden z komentujúcich sa vyjadril skepticky: „Vyzerá to ako chyba na objektíve. Na našich fotoaparátoch sa to stáva často.“ Ďalší sa pridal k tomuto názoru a dodal: „Je to chrobák lezúci po objektíve fotoaparátu.“ Našli sa však aj takí, ktorí teórii o hmyze neverili. Niektorí navrhovali, že by mohlo ísť o tieň objektu pohybujúceho sa pozdĺž elektrického vedenia tesne mimo záberu.