EXKLUZÍVNE Opitý Slovák prerušil let z Malorky: Polonahý obťažoval letušku, chcel sa biť a skončil v cele!

BRATISLAVA - S leteckou spoločnosťou Ryanair si mladý muž asi tak skoro nezalieta. Po ceste z Malorky do Bratislavy si totiž spravil hanbu na pekne dlhý čas. V značne podguráženom stave obťažoval personál lietadla a slovne napádal aj spolucestujúcich.

Čas dovoleniek, najmä po dvojročnej pandémii, kedy cestovanie nebolo takou samozrejmosťou, prináša aj nepríjemné situácie. Jedna z takých sa odohrala na palube lietadla nízkonákladovej spoločnosti Ryanair. Lietadlo v pondelok večer smerovalo z Malorky do Bratislavy, no malo viac ako hodinové meškanie.

Za všetko môže opitý Slovák, ktorého musela spacifikovať až polícia. "Opitý Slovák obťažoval letušku a napádal spolucestujúsich pri lete z Palma de Mallorca do Bratislavy. Už do lietadla nastúpil v značne pod vplyvom alokoholu. V lietadle obťažoval letušky a slovne napádal spolucestujúcich. Keď ho letuška vyzvala pri štarte lietadla, aby odložil fľašu s alkoholom, odmietol to," opísal pre Topky jeden z cestujúcich Gabriel.

K podguráženému mužovi bol privolaný ďalší personál, ale odmietal výzvy a dokonca bol aj vulgárny. Keďže sa nedalo inak, lietadlo sa muselo vrátiť zo štartovacej dráhy a privolali políciu. "Kým prišli policajti, začal vyzývať cestujúcich na bitku. Vyzliekol si tričko, hodil ho o zem a kričal "No poď, poď!" Potom kráčal po lietadle, bol dezorientovaný a kričal, že ani nevie, kde sedí," hovorí Gabriel.

Podľa Gabriela v lietadle už narastalo napätie a ľudia naňho kričali, aby vypadol z lietadla. "Hrdinkou bola mladá žena, ktorá vstala zo svojho mista a zobrala mu fľašu," dodal čitateľ s tým, že nakoniec prišli asi tri policajné autá a opitého agresora zobrali so sebou. Otázne však je, čo s opitým mladíkom bude ďalej a ako sa dostane domov. Na palube Ryanairu ho pravdepodobne už nikto neuvidí.