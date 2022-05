Manželia zažili otrasný návrat z dovolenky: Mali letieť s EasyJetom, no 14 hodín trčali na letisku

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP

AMSTERDAM - Z Natashy a Chrisa Stewartovcov zo Severného Írska sa len nedávno stali manželia. Na svadobnú cestu sa vybrali do Amsterdamu. Čas strávený v holandskej metropole si užili, no záver dovolenky už rozhodne nie. Zostali totiž trčať na letisku viac ako štrnásť hodín po tom, ako letecká spoločnosť EasyJet, s ktorou mali letieť späť do Británie, definitívne zrušila ich let.