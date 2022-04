Premiér Heger na Ukrajine: Navštívil zdevastovanú Buču... šokujúci POHĽAD! Bol som hlboko otrasený

Na stretnutie s ukrajinským prezidentom dorazil spolu so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen a šéfom úniovej diplomacie Josepom Borrellom.

Aktualizované 18:00 Návšteva Buče prebehla pred stretnutím so Zelenským. To by malo prebehnúť v neskorých večerných hodinách, po stretnutí by mali informovať.

Aktualizované 17:35 Návšteva Buče mnou otriasla

"Dnes som navštívil mesto Buča, ktoré leží len pár desiatok kilometrov od Kyjeva. Ruská armáda ho okupovala približne mesiac a po jeho oslobodení sa celý svet dozvedel desivé fakty o ruskej agresii. Zdevastované mesto a desiatky mŕtvych civilistov, ktorí boli zavraždení krutým spôsobom. Videl som aj masové hroby a vôbec nebudem preháňať, ak poviem, že tento pohľad mnou hlboko otriasol," napísal na sociálnej sieti.

"Nesmieme dovoliť Vladimirovi Putinovi pokračovať v jeho vojnových zločinoch páchaných voči ukrajinskému ľudu. Európa je slobodný, demokratický a mierumilovný kontinent a tieto hodnoty ochránime," uviedol.

Za všetky obete na mieste spoločne s Ursulou von der Leyenovou zapálili sviečku Sedembolestnej Panne Márii. "Pomodlil som sa za pokoj pre ťažko skúšanú Ukrajinu. Vojnové zločiny musia byť spravodlivo potrestané a Slovensko prispeje k tomu, aby sa všetky vojnové zverstvá vyšetrili," napísal.

Heger vítame iniciatívu predsedníčky Európskej komisie, ktorá chce vytvoriť európske vyšetrovacie tímy. Buča je pomníkom ruského barbarstva. "Úprimnú sústrasť všetkým, ktorí prišli o svojich blízkych. Ich smrť neostane nepotrestaná," dodal.

Aktualizované 16:35 Krátko po pol piatej dorazil premiér Heger do zničeného mesta Buča. Dnes sa v meste začalo s exhumáciou tiel obetí ruského bombardovania. Na mieste bol aj ukrajinský premiér Denys Šmyhal, informuje o tom server Meduza.io.

Stretnutie so Zelenským

Okrem Volodymyra Zelenského sa stretnú aj s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhalom. Na včerajšej tlačovke predstavil návrhy pomoci, s ktorými prichádza na Ukrajinu. Na sociálnej sieti ich špecifikoval. Má ísť o pomoc získať EÚ perspektívu aj za pomoci reformného tímu, ponúknuť možnosť prepravy obilnín do sveta, kedže Ukrajina je jedným z najväčších exportérov a prístavy jej zablokovalo Rusko, a zvýšiť využívanie slovenského hubu humanitárnej pomoci.

Cestovali vlakom z Poľska

Delegácia na čele s predsedníčkou EK odcestovala na Ukrajinu vlakom v noci na piatok z poľského mesta Przemyśl, ktoré sa nachádza iba 13 kilometrov od ukrajinskej hranice. "Teším sa na Ukrajinu," napísala von der Leyenová v príspevku na sociálnej sieti Twitter, kde zverejnila i fotografiu, na ktorej kráča vedľa vlaku a po jej boku stojí i premiér Heger.

Šéfka EK je prvou vrcholovou političkou, ktorá navštívi Ukrajinu, odkedy na verejnosť minulý víkend prenikli správy o zabíjaní civilistov na kyjevskom predmestí Buča.

Minulý týždeň v piatok navštívila Ukrajinu predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, ktorá v Kyjeve deklarovala ochotu EÚ pomôcť pri obnove krajiny po skončení ruskej invázie.