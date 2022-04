DETAILY cesty premiéra Hegera do Kyjeva sú tajné: Tentokrát má byť bezpečnejšia! Dúfam, že sa o týždeň uvidíme

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger včera v krátkom vyhlásení oznámil, že dnes odcestuje do Kyjeva, kde sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Prvú návštevu vynechal, dnes už je to bezpečnejšie.

Predseda vlády Eduard Heger sa po rokovaní vlády postavil pred novinárov a v krátkom vyhlásení povedal, že odcestuje do Kyjeva. Bez otázok odišiel. Podrobnosti by mal predstaviť dnes. Dnešná cesta je oproti prvej, ktorú sa rozhodol neabsolvovať, podľa ministra obrany bezpečnejšia. Politológovia

Aktualizované 14:55 Pomoc Ukrajine sa má týkať aj vývozu pšenice do Európy, ktorá by mohla prúdiť cez Slovensko.

Aktualizované 14:52 Premiér dúfa, že cesta prebehne v poriadku. "Dúfam, že sa vidíme aj o týždeň," uviedol. V poradnom tíme premiéra bude aj Alexander Duleba.

Aktualizované 14:49 O cestu predsedníčky EK Ursuly von der Leyen sa zaujímalo viacero premiérov. Detaily k stretnutiu so Zelenským, ani to, ako dlho stretnutie potrvá, neupresnil.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 14:48 "Nemám strach. To, čo som povedal, myslím úprimne a od srdca. Ja si vážim, čo Ukrajinci robia, že dali ten odpor a ukázali, že im stojí za to bojovať," povedal s tým, že teraz sa potvrdzuje, aká dôležitá je investícia do Ukrajiny. "My sme už dávno videli potenciál, ktorý sa odhalil, bohužiaľ, vďaka tomuto konfliktu."

Aktualizované 14:45 "Nie je to žiadne PR," reagoval Heger na to, či si ide opraviť povesť potom, čo prvýkrát nešiel. "Nikdy som nešiel na pracovnú cestu v nepriestrelnej veste. Je to paradox tejto doby, keď sme si mysleli, že 21. storočie je storočím mieru, no mýlili sme sa," odpovedal.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 14:44 "Slovensko prináša a bude prinášať atmosféru žičlivosti," uviedol. V závere zopakoval a vyvrátil myšlienku, že naša pomoc Ukrajine ide na úkor nášho obyvateľstva. "Nie je to pravda. Pomocou Ukrajine pomáhame aj nám. Je to strategická investícia, tomu populisti nebudú rozumieť," skonštatoval.

Aktualizované 14:43 Ďalším bodom rokovaní bude aj vytvorenie medzinárodného tribunálu na potrestanie vojnových zločincov, Slovensko to podporuje. "Preto ponúknem prezidentovi Zelenskému tím našich odborníkov, pomôžeme s dokumentovaním svedectiev Ukrajincov, ktorí utiekli k nám na Slovensko," povedal.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 14:41 "Naša vláda investovala veľa prostriedkov do vzťahu s Ukrajinou," uviedol Heger a pripomenul svoje tri minuloročné cesty na Ukrajinu. "Dnes intenzívne bojujú nielen za seba, ale aj za nás," povedal. "Pre nich je kľúčové cítiť našu podporu."

Aktualizované 14:38 "Ak by na Ukrajinu Putin dosadil bábkovú vládu, to by zanamenalo, že nebudeme mať prosperujúceho suseda," povedal Heger.

Aktualizované 14:37 Detaily o trase, čase a spôsobe dopravy sú tajné.

Aktualizované 14:35 Premiér Heger sa so Zelenským stretne zajtra. "Som rád a je pre mňa veľkou cťou, že Slovensko je členom európskej delegácie," uviedol. Prioritou je víťazstvo ukrajinskej armády a vyhnanie ruských vojakov z ich územia. "Pre Slovensko je kľúčové, aby mal stabilných a prosperujúcich susedov," uviedol.

Heger odcestuje so šéfkou EK a šéfom úniovej diplomacie

Na návštevu odcestuje spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom úniovej diplomacie Josepom Borrellom. Stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to hovorca EK Eric Mamer.

"Stretnutie (v Kyjeve) sa uskutoční pred podujatím Stand Up For Ukraine, ktoré bude v sobotu vo Varšave," uviedol Mamer. Minulý týždeň v piatok navštívila Ukrajinu predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, ktorá v Kyjeve deklarovala ochotu EÚ pri obnove krajiny po skončení ruskej invázie.

Cestu netreba znevažovať

K ceste sa vyjadril aj slovenský europoslanec Vladimír Bilčík. "Nevidím dôvod akokoľvek - aj nepriamo - znevažovať návštevu premiéra Hegera v Ukrajine v spoločnosti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen. Na dnešných pracovných raňajkách sme sa o tejto ceste premiérov veľmi otvorene rozprávali aj s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolou," napísal na sociálnej sieti.

"Ide, v prípade nášho premiéra, o kľúčovú, žiadanú cestu, ktorá prebehne nielen v dobrej spoločnosti, ale je aj konkrétnym pokračovaním európskych prísľubov pomoci Ukrajine. Sme v tomto ohľade spoľahlivým a rešpektovaným európskym partnerom," dodal.

Cesta premiéra do Kyjeva sa pokladá za bezpečnejšiu

Dnešná cesta predsedu vlády do Kyjeva sa pokladá za bezpečnejšiu, oznámil včera minister obrany Jaroslav Naď s tým, že ide o premiérovo rozhodnutie a nebude to komentovať. V marci premiérovi cestu na Ukrajinu neodporúčali bezpečnostné zložky.

"Vždy, keď ide premiér do zahraničia, tak sa zložky, ktoré to majú na starosti, čiže primárne Úrad na ochranu ústavných činiteľov a iné služby, zaoberajú akýmikoľvek otázkami, ktoré s tým súvisia," povedal minister obrany. Ako dodal, koordinujú to aj s prijímajúcou stranou alebo ďalšími cestujúcimi a to sa deje aj v tomto prípade. Podľa jeho slov ide o štandardný proces.

Prvú cestu Heger odmietol

Na Ukrajinu sa ešte v marci vydali premiéri Česka, Poľska a Slovinska. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša tam cestovali vlakom z Poľska po iniciatíve poľského premiéra. Premiér Heger vtedy neodcestoval po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali. Niektorí koaliční kolegovia to vtedy vnímali rozpačito.

Galéria fotiek (5) Premiéri Česka, Poľska a Slovinska na stretnutí s ukrajinským prezidentom Zelenským pri návšteve Kyjeva

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok vtedy vnímal jeho rozhodnutie ako bezpečnostné, nie ako politické. "Nehľadajme politiku tam, kde nie je. Ak predseda vlády dostane informácie od bezpečnostných zložiek, tak ja si nie som celkom istý, či ich má ignorovať," povedal Korčok s tým, že Heger sa neschoval. Bezpečnosť má podľa Korčoka svoj význam a úlohou bezpečnostných zložiek je chrániť premiéra.

Hegerovi to bolo ľúto

Heger vtedy vyjadril ľútosť, že to ľudia vnímajú ako sklamanie. Podľa premiéra by bolo správne, aby sedel s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským za jedným stolom. "Môj postoj voči Ukrajine sa nemení, musíme im naďalej výrazne pomôcť, aby došlo k zastaveniu vojny," povedal pred pár týždňami. Podľa neho to, že nešiel na Ukrajinu nebolo otázkou strachu.