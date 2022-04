VOJNA V POLÍCII Dôkazy z SIS o Makóovi a Beňovi nesedia: Chybné dátumy! Tajní sa voči kritike ohradili

Sudkyňa pre prípravné konanie Iveta Halvoňová v utorok skonštatovala, že neboli naplnené materiálne podmienky väzby, a to najmä dôvodnosť obvinenia. Po rozhodnutí to pre novinárov uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Ozrejmil, že prokurátorka voči rozhodnutiu podala sťažnosť, rozhodovať tak bude 12. apríla bratislavský krajský súd.

"Cítim sa ako slobodný, nevinný človek, ktorý vyjde po rozhodnutí súdu von," uviedol Boris Beňa po prepustení zo zadržania na slobodu s tým, že obvinenie je vykonštruované a nepravdivé. "Sudkyňa v celom rozsahu vyhovela úplne všetkým argumentom obhajoby," priblížil obhajca Beňu Peter Kubina. Hovorí o šikanovaní klienta, lebo "trestné stíhanie je absolútne nedôvodné a obvinenie nemalo byť nikdy vznesené." Druhý obvinený, Ľudovít Makó, sa po rozhodnutí pri novinároch nepristavil a odišiel s úsmevom na tvári preč.

Dôkazy z SIS

K obvineniu Borisa Beňu a Ľudovíta Makóa pomohli dôkazy zo Slovenskej informačnej služby. Advokát Peter Kubina po rozhodnutí povedal, že aj tieto dôkazy boli vyhodnotené v prospech obhajoby.

Podľa informácií denníka Sme v listinách, ktoré poskytla Slovenská informačná služba ako dôkazy krivého svedectva Makóa a Beňu, sa nezhodujú napríklad dátumy, kedy Slovenská informačná službu začala sledovať podnikateľa Zoroslava Kollára a niektoré výpovede si nielen odporujú, ale naopak, výpovede obvinených podporujú. Takéto nezrovnalosti sa majú podľa sudkyne nachádzať na viacerých stranách záverečnej správy komisie riaditeľa SIS Michala Aláča.

Sudkyňa Halvoňová zdôraznila aj to, že nezrovnalosti vo výpovedia Makóa, Beňu a Pčolinského nedokazujú, že kajúcnici klamú, iba to znižuje ich dôveryhodnosť. Zároveň argumentovala aj tým, že kauza exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského nie je právoplatne skončená. Podľa nej môže dôjsť k absurdnej situácii, kedy bude obžalovaný Vladimír Pčolinský a zároveň aj Beňa s Makóom, ktorí proti nemu svedčia.

SIS sa ohradila voči "dezinformáciam"

Slovenská informačná služba v utorok poobede zverejnila rozsiahle stanovisko, v ktorom sa ohradila voči "dezinformáciam, ktoré šíria niektoré médiá o dôkaznej situácii". "Slovenská informačná služba má vedomosť len o informáciách, ktoré na základe riadneho procesného dožiadania zo strany orgánov činných v trestnom konaní týmto orgánom poskytla tak, ako jej to ukladá zákon. To konkrétne znamená, že oslobodila od povinnosti mlčanlivosti osoby, ktoré majú priamu vedomosť o skutočnostiach objasňovaných v predmetnom trestnom konaní na účely realizácie ich výsluchov. Zároveň v súlade so zákonom poskytla orgánom činným v trestnom konaní všetku listinnú dokumentáciu, ktorú si orgány činné v trestnom konaní v súlade so zákonom vyžiadali a ktorá môže podľa vyhodnotenia týchto orgánov prispieť k náležitému objasneniu skutočností tykajúcich sa dotknutého trestného konania," uviedla SIS.

Slovenská informačná služba odmieta dezinformácie šíriace sa v mediálnom priestore, ktorých cieľom je účelová... Posted by Slovenská informačná služba on Tuesday, April 5, 2022

Slovenská informačná služba zároveň zdôraznila, že rovnako súčinná bola pri poskytovaní dôkazov k obvineniu bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. "Dôrazne tiež upozorňujeme, že Slovenská informačná služba poskytla rovnaké formy súčinnosti aj orgánom činným v trestnom konaní, ktoré vedú konanie proti obvinenému bývalému riaditeľovi SIS V. P., a ktoré si tieto orgány vyžiadali. Slovenská informačná služba v poskytovaní trestnej súčinnosti nerobí a nesmie robiť žiadne rozdiely, ak sú splnené všetky zákonné podmienky," píše SIS v stanovisku.

Obvinení kajúcnici

Polícia zadržala Ľudovíta Makóa pre krivú výpoveď a prísahu. Borisa Beňu pre krivé obvinenie, prísahu a výpoveď. Prípad sa má týkať skutku, pre ktorý sú obvinení bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a podnikateľ Zoroslav Kollár.

Pčolinský mal zobrať 20-tisícový úplatok za to, že Slovenská informačná služba stopne rozpracovanie Zoroslava Kollár. U bývalého šéfa SIS to mali vybavovať práve Makó s Beňom. Po prevzatí úplatku od Kollára mali Beňa s Pčolinským zistiť, že SIS odpočúva ešte jedno podnikateľovo číslo, ktoré však bolo písane na niekoho iného. Odpočúvanie však trvalo len jeden deň, podľa Beňovej výpovede mal Pčolinský vydať príkaz na zastavenie odposluchov. Obvinený exšéf SIS tvrdí, že Beňa to urobil poza jeho chrbát.

Pčolinskému najskôr obvinenie v celom rozsahu zrušil generálny prokurátor Maroš Žilinka s kontroverzným paragrafom 363. Neskôr ho však opäť obvinili.