AKTUÁLNE Okresný súd ROZHODOL: Makó ani Beňa do väzby nepôjdu! Trestné stíhanie je nedôvodné

BRATISLAVA - Na Okresnom súde Bratislava III sudkyňa Iveta Halvoňová vyhlási rozhodnutie, či Ľudovíta Makoá a Borisa Beňu zoberie do väzby. Vyšetrovateľ ich viní z krivej výpovede a prísahy.

Aktualizované o 17:40 Vyjadrenie advokáta Borisa Beňu po rozhodnutí Okresného súdu

Aktualizované o 17:09 "Podľa sudkyne pre prípravné konanie neboli naplnené materiálne podmienky väzby, a to najmä dôvodnosť obvinenia," povedal hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Ozrejmil, že prokurátorka voči rozhodnutiu podala sťažnosť, rozhodovať tak bude 12. apríla bratislavský krajský súd.

Galéria fotiek (11) Boris Beňa s advokátom Petrom Kubinom

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (11) Boris Beňa s advokátom Petrom Kubinom

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (11) Boris Beňa s advokátom Petrom Kubinom

Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizované o 16:58 Sudkyňa Okresného súdu Bratislava III Iveta Halvoňová rozhodla, že Ľudovít Makó a Boris Beňa do väzby nepôjdu. Ich Trestné stíhanie označila za nedôvodné. Rozhodnutie nie je právoplatné.

Okresný súd Bratislava III rozhodoval o návrhu na vzatie do väzby bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Borisa Beňu už v pondelok. Sudkyňa Okresného súdu Bratislava III však pojednávanie prerušila do utorka do 16.30 h.

Polícia zadržala Ľudovíta Makóa pre krivú výpoveď a prísahu. Borisa Beňu pre krivé obvinenie, prísahu a výpoveď. Prípad sa má týkať skutku, pre ktorý sú obvinení bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a podnikateľ Zoroslav Kollár.