Utečencom podávajú pomocnú ruku aj operátori: Vydržia naše siete tento nápor? Všetko je vraj pod kontrolou

BRATISLAVA/KOŠICE - Situácia ohľadom konfliktu na Ukrajine je mimoriadne vážna a doteraz našim územím už prešlo niekoľko tisíc utečencov, ktorí zachraňujú svoj holý život pred vojnou. Ich trápenie však pokračuje aj za hranicami a je pre nich mimoriadne ťažké sa spojiť s blízkymi, hlavne keď sieť môžu preťažiť tisíce ďalších utečencov s rovnakými zúfalými príbehmi. Naši mobilní operátori vynaložili úsilie, aby k takýmto fenoménom nedochádzalo a pýtali sme sa ich na to, ako je na tom tá-ktorá sieť a či netrpí pod veľkým tlakom telefonátov a dátových prenosov. Niektorí to riešili prakticky okamžite a kreatívne.

Viacerí operátori totiž aj priamo v teréne ponúkali Ukrajincom SIM karty so zľavnenými alebo s programami zadarmo, aby im uľahčili prechod cudzím územím a zároveň sa tak mohli spojiť s blízkymi osobami či už v ďalších štátoch alebo na bojom zmietanej Ukrajine.

Telekom poskytuje SIM karty zadarmo, no nie nekonečný internet

"Evidujeme čiastočne vyššiu prevádzku, ale od prvých dní sme aj posilňovali kapacitu a dodatočné stanice, takže neevidujeme výpadky v sieti. Naša spoločnosť poskytla volania a SMS na Ukrajinu, resp. poskytuje utečencom SIM karty zadarmo, ale nie neobmedzené dáta," povedal pre Topky hovorca Slovak Telekom Michal Korec.

Galéria fotiek (5) Zdroj: andoidportal.zoznam.sk

4ka pre istotu preniesla na východ mobilný 4G vysielač

Ukrajinským utečencom vyšla v ústrety aj spoločnosť Swan pod značkou 4ka. Tí dokonca neevidujú ani žiadne výpadky. "Reálne riziko preťaženia mobilných sietí v súvislosti s väčším počtom ľudí a SIM kariet nehrozí," skonštatoval hovorca Swan Pavel Ďurík.

Ten aj vysvetľuje, že aby k podobným okolnostiam ani nedochádzalo, rozhodli sa do celého procesu vstúpiť proaktívne. "Tiež sme poslali na hraničný priechod s Ukrajinou Vyšné Nemecké mobilný 4G vysielač, ktorý posilnil kapacitu mobilnej siete v tejto momentálne veľmi vyťaženej lokalite a zároveň riešime aj možnosti zabezpečenia WiFi pokrytia v ďalších lokalitách. Veríme, že vďaka bezplatným nekonečným dátam od 4ky budú môcť rodiny zostať v kontakte cez komunikačné aplikácie ako sú Messenger či Whatsapp a budú tak mať aj prístup k informačným zdrojom," dodal Ďurík.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Martin Baumann

Orange upozorňuje, že na hraniciach je to kritickejšie, keďže sa tam stretajú rôzne siete zo susediacich štátov

SIM karty dokonca rozdáva aj u nás najrozšírenejší operátor Orange, ktorý celú situáciu sleduje. "Orange neustále monitoruje vývoj prevádzky v mobilnej sieti a v súčasnosti neevidujeme preťaženie siete ani na hraničných prechodoch na ukrajinskej hranici, ani mimo hranice. Na miestach so zvýšenou prevádzkou sme kapacitu siete už posilnili, pričom kapacita siete ma aj dostatočnú rezervu pre SIM-karty, ktoré na hraničných prechodoch pre prichádzajúcich z Ukrajiny rozdávame. Situáciu na jednotlivých hraničných prechodoch aktívne sledujeme, na hraničnom prechode Ubľa sme pre posilnenie kapacity pripojili mobilnú BTS (základňovú stanicu), ktorá slúži na pokrytie lokalít so zvýšeným pohybom ľudí. Vo Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach sme posilnili kapacitou na existujúcich lokalitách tak, aby bola zabezpečená vyššia dostupnosť služieb," poskytla stanovisko hovorkyňa Orange Alexandra Piskunová.

Orange zároveň pre verejnosť poskytuje verejný WiFi internet v koordinácii s požiadavkami zastúpených organizácií. Hraničné priechody a pohraničné oblasti sú ale podľa ich názoru špecifickým miestom, kde sa stretávajú siete viacerých mobilných operátorov, ktoré sa môžu vzájomne ovplyvňovať a spôsobovať prípadné problémy s kvalitou spojenia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP Photo/Sang Tan

O2 v týchto dňoch hovorí o dvojnásobku využitia ich siete

Nevynechali sme ani operátora O2, ktorý priznáva, že nápor na siete je v týchto dňoch vyšší. "V súvislosti so situáciou na Ukrajine evidujeme aktuálne približne dvojnásobné zvýšenie mobilnej prevádzky v najzaťaženejších oblastiach oproti bežnej prevádzke. To súvisí najmä s koncentráciou väčšieho počtu ľudí v hraničných regiónoch. Z tohto dôvodu sme už na začiatku posilnili sieť, a to najmä v lokalitách hraničných priechodov. Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby na ňu budeme flexibilne reagovať," prezradil hovorca Ján Kalafut.