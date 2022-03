BRATISLAVA - Už viac, ako dva týždne zúri na Ukrajine vojna, ktorú vyvolala ruská invázia. Ani po dvoch týždňoch a niekoľkých kolách rokovaní sa však nedospelo k adekvátnej dohode, ktorá by vojnu ukončila. Mnohí ľudia sa preto rozhodli krajinu opustiť a ujsť do bezpečia - na Západ. Na Slovensku si však musia vybaviť potrebné papiere, aby tu mohli zostať. Pred políciami sa tak tvoria dlhé rady a mnohí sa sťažujú, že organizácia "pokrívkáva".

Už šestnásty deň prebieha na Ukrajine vojna, ktorú vyvolala ruská invázia na našich východných susedov. Od začiatku konfliktu odišli zo svojich domovov do bezpečia vyše 2,5 milióna Ukrajincov. Kým niektorí sa snažia dostať do Poľska či iných krajín Európy, ďalší majú Slovensko ako tranzitnú krajinu, iní tu sú nútení ostať, lebo nemajú kam ísť. Aby tu však mohli legálne ostať, musia svoj pobyt na Slovensku oznámiť aj kompetentným orgánom. To si vyžaduje vystáť si rad pred cudzineckými policajnými stanicami. A tu nastáva kameň úrazu.

VIDEO Pred cudzineckou políciou to vyzerá ako v mravenisku: Ľudia čakajú niekoľko hodín! Organizácia vraj kríva

Aj keď si utekajúci Ukrajinci môžu už po príchode do krajiny vytvoriť status dočasného útočiska, musia sa tak či inak nahlásiť kompetentným. To však vyžaduje obrniť sa poriadnou dávkou trpezlivosti a času. Aj keď v súčasnosti pre vojnu na Ukrajine fungujú cudzinecké polície doslova 24 hodín 7 dní v týždni, utečenci žiadajú o azyl pred nimi častokrát strávia aj dlhé hodiny.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Deti, ženy, aj starí ľudia a dlhé rady

Na vlastné oči sme sa boli pozrieť na to, ako to vyzerá v bratislavskej cudzineckej polícii. Tá sa nachádza pri mestskej časti Vajnory na Regrútskej ulici. Už z diaľky bolo vidieť dlhé rady ľudí, aj množstvo odparkovaných áut. Vonku bolo netradične rušno - deti sa hrali, ľudia čakali v rade a rozprávali sa. Z diaľky rovnako vidieť červené stany, ktoré boli postavené ako dočasné útočisko, v ktorom sa môžu zohriať a občerstviť. Obďaleč sú aj suché toalety. Pre mnohých Ukrajincov však môže byť problém nájsť bratislavskú cudzineckú políciu - už päť rokov sa totiž nachádza doslova na poli pri bratislavských Vajnoroch a je komplikované sa tam dostať - z centra mesta môže cesta mestskou hromadnou dopravou trvať aj hodinu.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Okrem toho sa však mnohí sťažovali na to, že aj keď si vytvorili neoficiálne poradovníky, policajti podľa vlastného uváženia určia, kto má vo vybavení prednosť. Podľa polície to sú najmä matky s deťmi či starší ľudia. Podľa ich slov však organizácia zo začiatku "pokrivkávala" a pred políciou vládol chaos. Avšak, každým dňom to má byť lepšie a lepšie.

Situácia sa však zlepšila vo štvrtok, kedy polícia zaviedla pre kopiace sa sťažnosti nový systém - ten spočíva v tom, že policajti či dobrovoľníci dajú na ruky ľudí farebné pásky podľa toho, kedy prišli. Následne ich podľa nich volajú dnu. Napríklad - o 10. zavolajú všetkých, ktorí majú oranžové pásky. Tento systém vo veľkom uľahčuje celú organizáciu, pretože ľudia nemusia mrznúť dlhé hodiny v radoch pred budovou cudzineckej polície, ale môžu byť v stanoch Červeného kríža, prípadne sa venovať hrajúcim sa deťom.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Rýchlejšie vybavovanie?

Od stredy 9. marca sa však polícia robiť všetko pre zlepšenie situácie na cudzineckých políciách. A to tým, že po novom sa môžu utečenci registrovať aj elektronickou formou pomocou QR kódu alebo prostredníctvom internetových odkazov. "Po vyplnení elektronického formulára „Registrácia dočasného útočiska“, pôjdu na najbližšie oddelenie cudzineckej polície. Ak si cudzinci takto vopred vyplnia svoje údaje, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície. Formulár je k dispozícii v ukrajinčine, slovenčine a angličtine," ozrejmila hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová. Potvrdenie o dočasnom útočisku bude cudzincovi následne vydané na počkanie, avšak, Bárdyová upozorňuje, že formulár neslúži na rezerváciu termínu na príslušnom pracovisku, len ním urýchlia vybavovanie na mieste.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Prezídium Policajného zboru SR

Ďalšie pracoviská

Vzhľadom na skutočnosť, že na oddeleniach cudzineckej polície je zvýšený nápor žiadateľov o dočasné útočisko, polícia prijala ďalšie opatrenia na zlepšenie situácie. Vzhľadom na vojnu na Ukrajine fungujú oddelenia cudzineckej polície po celom Slovensku non stop bez prestávky a aj počas víkendov. Na mnohých pracoviskách je pre cudzincov k dispozícii občerstvenie, napríklad v Bratislave rozveseľujú deti počas čakania na potrebné doklady aj dobrovoľníci prezlečení za rozprávkové bytosti.

"Od 1. marca sme vybavili viac ako 11 200 žiadostí o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky a počet čakajúcich narastá. Len počas utorka sme vydali takmer 2 800 cudzincom štatút dočasného utečenca. Postupne pridávame ďalšie stránkové pracoviská, čím zabezpečíme, aby sa čakacie doby na vybavenie skrátili. Ďalšie veľkokapacitné registračné centrá pribudnú aj v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a v Žiline," ozrejmila Bárdyová s tým, že aktuálne už fungujú veľkokapacitné centrá v Michalovciach či Humennom.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Podľa hovorkyne sú policajti sú jazykovo zdatní, pričom ovládajú angličtinu, nemčinu a niektorí aj ruský jazyk, avšak cudzinci aktuálne hovoria prevažne iba po ukrajinsky. "Preto sme už na niektoré pracoviská zabezpečili aj tlmočníkov, s prekladaním pomáhajú aj študenti z vysokých škôl a dobrovoľníci.V prípade záujmu, uvítame pomoc s tlmočením aj ďalších dobrovoľníkov, hlásiť sa môžu na riaditeľstvách hraničnej a cudzineckej polície v Banskej Bystrici, Prešove a Bratislave, následne budú rozdelení na pracoviská, kde je potrebná ich pomoc," uzavrela.

Ďalšie novinky

Záujemcovia o dočasné útočisko sa môžu registrovať na ktoromkoľvek mieste. Prípadnú zmenu adresy ubytovania je však potrebné nahlásiť na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície. Avizované vyplácanie príspevkov na ubytovanie bude totiž naviazané na adresu uvedenú v informačných systémoch. Uviedla to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. "Síce to bude predstavovať zvýšenú záťaž na naše oddelenia, aj z toho dôvodu už intenzívne pracujeme na tom, aby sa zmena adresy dala vykonať aj na obci, kam sa cudzinec s dočasným útočiskom presťahuje," uviedla hovorkyňa.