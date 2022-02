Orange prišiel s novinkami: Ak sa rozhodnete odísť, na prenos čísla zabudnite! Bez zaplatenia pokuty ho zrušia

BRATISLAVA – Zákazníkov najväčšieho mobilného operátora na Slovensku čakajú zmeny. Orange ohlásil, že od 5. marca plánuje zvýšiť ceny paušálov, internetu a televízie. Svojim klientom však predostrela tiež možnosť odísť napriek viazanosti. Má to však jeden háčik – na číslo, ktoré používajú, môžu zabudnúť.

Firma na svojom webe uvádza, že „odstúpiť od zmluvy bez zmluvnej pokuty alebo akýchkoľvek ďalších nákladov môžete do jedného mesiaca po obdržaní informácie o zmenách. Môžete tak urobiť buď na predajnom mieste Orangeu alebo zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy na adresu spoločnosti.“

Ako však upozornil portál zive.sk, Orange síce klientom umožní odstúpenie od zmluvy bez pokuty, avšak neumožní im, aby si svoje telefónne číslo ponechali. „Zákazník bez zmluvnej pokuty môže od operátora odísť jedine odstúpením od zmluvy, čiže výpoveďou, ktorou sa mu zrušia všetky služby – a teda sa mu zruší aj číslo,“ citovali hovorkyňu Orangeu Alexandru Piskunovú.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Niektorí ľudia majú pritom to isté telefónne číslo už desiatky rokov a jeho zmena by im výrazne skomplikovala život. V takom prípade majú ešte jednu možnosť.

Orange vysvetli, že ak zákazník nebude súhlasiť so zdražovaním a bude chcieť prejsť k inému operátorovi, bude si môcť preniesť číslo, ale účtovaná mu bude zmluvná pokuta. "Ak si zákazník chce ponechať číslo, ale je vo viazanosti, môže odstúpiť od dodatku (k zmluve, t.j. od zmluvnej viazanosti), tu mu zmluva zostáva, dopláca zmluvnú pokutu a číslo bez viazanosti alebo záväzkov mu ostáva,“ predostrela Piskunová alternatívu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Zákon sa čoskoro zmení

Orange pritom robí iba to, čo mu umožňuj zákon. Regulačný úrad totiž potvrdil, že operátor v súčasnosti nie je povinný po ukončení zmluvy umožniť, aby si koncový užívateľ ponechal pôvodné číslo. Paradoxom je, že už od 1. augusta vstupujú do platnosti nové pravidlá, podľa ktorých bude musieť telekomunikačný poskytovateľ klientom umožniť odchod aj s číslom. „Ak zákazník požiada o bezplatné ponechanie telefónneho čísla nezávisle od operátora, ktorý službu poskytuje, operátor je povinný zabezpečiť to. Nová právna úprava, ktorá rieši ponechanie čísla po ukončení zmluvy účastníkom, nadobudne účinnosť 1. augusta 2022,“ uviedol úrad.

Komplikácie čakajú aj klientov, ktorí si po zmene operátora budú chcieť ponechať konkrétne zariadenia. Orange si totiž od zákazníkov, ktorí sa rozhodnú odstúpiť od zmluvy, bude za dotované zariadenia uplatňovať kompenzáciu.