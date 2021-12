Dve tretiny Slovákov si chcú zjednodušiť život a ušetriť čas i peniaze. Toto je jedna z možností

Predstavte si, že by ste všetky veci, ktoré bežne potrebujete počas mesiaca, dokázali kúpiť v jedinom obchode, na jednom mieste. Okrem času a energie by ste navyše šetrili aj peniaze, pretože výsledná cena by bola nižšia, než by ste platili za jednotlivé položky v rôznych obchodoch zvlášť.

To by ale nebolo všetko - ten obchod by vám zároveň každý mesiac daroval hodnotný tovar alebo službu navyše. Nie hocijakú, ale takú, ktorú často a radi kupujete a používate. Nie, nejde o spotrebiteľské sci-fi, ale realitu a možnosti, ktoré už mnoho ľudí využíva. Poznáte ich?

Balíky služieb „všetko v jednom“ ponúkajú napríklad telekomunikační operátori. Časy, kedy ste nemali dôvod sa zamýšľať nad (ne)výhodnosťou využívanie pevnej linky a internetu od jedného, mobilného paušálu od druhého a televízie od tretieho poskytovateľa sú preč. Podľa októbrového prieskumu agentúry 2muse si až dve tretiny Slovákov myslia, že je výhodné spájať si služby mobilnej a pevnej siete do balíkov u jedného operátora.

Dôvodov je hneď niekoľko. Mať všetko od jedného je predovšetkým prehľadné – všetky služby uvidíte v jednej faktúre a vystačíte si s jedinou mobilnou appkou. Jednoduchšie je aj vybavovanie akýchkoľvek žiadostí – či už pôjde o doplnkovú službu k vášmu paušálu, zvýšenie rýchlosti domáceho internetu alebo nové televízne balíky – všetko vybavíte na jednom portáli, zákazníckej linke alebo v jednej predajni. Jednoduchšie už manažovanie toľkých rôznych služieb ani nemôže byť. Podľa prieskumu patria k ďalším dôvodom výhodnosti spájania služieb do balíkov ešte nižšia cena a možnosť získať rôzne extra výhody, ako sú napríklad dáta navyše, zľava na telefón, bezplatný TV archív a podobne.

Všetky služby v jednom balíku

Práve predvianočné obdobie je ten správny čas na výber takého „all-in-one“ riešenia. V Orangei sa tieto výhodné balíky služieb volajú Love a vo vianočnej ponuke sú teraz ešte atraktívnejšie.

S balíkom služieb Love získate všetko, čo na zábavu a komunikáciu potrebujete. Ak si v ňom spojíte váš pevný internet a hlasový paušál, Orange vám k nim dá niekoľko ďalších atraktívnych výhod pre celú rodinu, napríklad zľavu 10 % na paušál alebo zaujímavú zľavu na telefón či iné zariadenie. Obľúbenou súčasťou balíka služieb Love je aj možnosť získať dvojnásobok dát k paušálu, ako aj 50% zľava na službu Spojenie dát. Ak si do svojho balíka Love pridáte aj Orange TV, získate navyše aj 31-dňový TV archív, dva tematické programové balíky zadarmo a ďalšie 3 GB dát. To všetko sú dôvody, prečo sa spájanie služieb do balíkov naozaj oplatí.

Vianoce v Orangei

V rámci vianočnej ponuky si teraz môžete spoľahlivý pevný internet v Orangei aktivovať bez inštalačných či aktivačných poplatkov, vďaka čomu ušetríte od 9,90 eur do 19,90 eur. Operátor zároveň ponúka vianočnú extra zľavu 21 eur na program Home Basic a až 73,50 eur na program Home Optimal.

Pri predĺžení alebo aktivácii nového paušálu Go získate možnosť na 6 až 24 mesiacov (podľa výšky paušálu) bezplatne využívať službu #dnesdatujem. S ňou si môžete vybrať až osem individuálnych dní v rámci fakturačného obdobia, počas ktorých vám Orange presurfované dáta jednoducho nebude počítať.

Orange myslí na Vianoce aj na svojich existujúcich zákazníkov - všetkých, ktorí využívajú službu Navzájom zadarmo, odmení dvojnásobnou porciou dát po dobu troch mesiacov. Zákazníci, ktorí si svoj paušál spoja s inou službou v balíku služieb Love, získajú dvojnásobok dát na celé dva roky.

Navyše, ak si do 16. decembra v Orangei aktivujete nový paušál, internet, televíziu či balík služieb Love, alebo si predĺžite aspoň jednu službu, môžete sa zároveň zapojiť do vianočnej súťaže o 64 smart televízorov Samsung a 64 elektrických kolobežiek XIAOMI.

