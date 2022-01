Milanová nezlyhala, tvrdí štátna tajomníčka rezortu kultúry Leščáková

BRATISLAVA - Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) pri rokovaniach o otvorení kultúrnych podujatí nezlyhala. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedala štátna tajomníčka rezortu kultúry Viera Leščáková (Za ľudí).

"Ministerka si musela vybrať medzi niečím a ničím," obhajovala Milanovú. Upozornila zároveň, že uvoľňovanie opatrení je otázkou pre ministerstvo zdravotníctva. Zdôraznila pritom, že kultúra potrebuje systémové riešenie, ktoré by zvýhodňovalo očkovaných a prinieslo fungovanie minimálne v režime OP (očkovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19). "Kultúra má rovnaké právo na život ako reštaurácie," zdôraznila.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nezaradený poslanec Národnej strany SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erik Tomáš v debate nevedel povedať, či strana pristúpi k návrhu na odvolanie ministerky kultúry. "To sa ešte uvidí. Ministerka sa hlavne musí sama pozrieť do zrkadla, či je súčasný stav v poriadku," uviedol. Rezignáciu od Milanovej očakáva v súvislosti so situáciou v kultúre a nespokojnosťou kultúrnej obce Tomášova kolegyňa zo strany, exministerka Ľubica Laššáková.

Nespokojnosť s plánovaným otvorením pre kultúrne podujatia v režime OP maximálne pre 50 návštevníkov tvrdo kritizovala kultúrna obec. Žiada tieto podmienky výrazne prehodnotiť a stanoviť nové pravidlá od 18. januára, podľa ktorých by bolo možné realizovať kultúrne podujatia s využitím aspoň 50-percentnej kapacity priestorov a v režime OTP, teda aj pre otestovaných.