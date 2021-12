Matovič šokoval vyzradením tajomstva: Čaputová mala mať Kolíkovú vytipovanú na čelo novej vlády!

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že vzťahy medzi ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) a stranou SaS sú mimoriadne chladné. Potvrdzuje sa to aj po najnovších vyjadreniach, ktoré adresoval na Prezidentský palác či ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ktorá sa už ideovo radí k liberálom.

Líder OĽaNO povedal viac v rozhovore pre televíziu TA3. Jeho kritika bola predovšetkým adresovaná na stranu SaS, Máriu Kolíkovú či prezidentku Zuzanu Čaputovú. Smer rozhovoru sa totiž otočil na tému vládnej krízy z marca 2021, kedy došlo k výmene funkcií a Eduard Heger sa stal premiérom.

Očakávaná kritika SaS

Na pretras sa ako prvá dostala práve strana Richarda Sulíka. "Boli sme viacerí znechutení, medzi inými aj ja. Znechutení sme boli hlavne z postojov strany SaS, ktorá si vlastne od začiatku vládnutia postavila vlastný úspech na tom, že bojovala proti pandemickým opatreniam svojej vlastnej vlády," povedal Matovič s tým, že ministri za SaS vraj na vláde hlasovali istým spôsobom, zatiaľ čo pred kamerami podľa neho tvrdili opak.

Krajčímu vôbec nepomohli

Matovič pripomenul aj obdobie, kedy končil ako minister zdravotníctva Marek Krajčí z OĽaNO. "Keď si Marek prešiel celou tou tortúrou, ostatní burcovali proti nemu. Rišo bol dokonca schopný ísť na protest proti svojej vlastnej vláde, ale nepovedia to, že Marekovi vôbec nepomáhali. Nikto sa nepozeral do zrkadla, nikto sa nepozeral na Sputnik ako na dobrý úmysel, čakali na povalenie vlády," nazrel do minulosti Matovič a neskončil len pri tom.

Prezidentka vraj povedala dôvod, pre ktorý mal Krajčí skončiť

Minister financií v dianí okolo Krajčího pokračoval s tým, že si ich dokonca k tejto téme zavolala aj prezidentka Zuzana Čaputová. "Tak som sa jej spýtal, aby mi povedala dôvod, prečo by Marek Krajčí mal odstúpiť. Ona sa len tak symbolicky pozrela cez okno do prezidentskej záhrady a povedala: "Lebo ulica si to praje"," prezradil Matovič.

Kolíková mala byť na čele úradníckej vlády

Rozhovor sa následne uberal k ďalšej kritičke Matovičových krokov, k ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej, ktorá však už najnovšie "kope" za SaS a nie za Za ľudí. Podľa Matoviča práve ona zohrala v marci podstatnú úlohu v tom, že sa pravidelne vyberala do Prezidentského paláca. "Od začiatku som Márii Kolíkovej držal chrbát. Bola prvá na rane, ktorá mala po smrti Milana Lučanského (bývalý policajný prezident, pozn. red,) odstúpiť, lebo to bolo svojím spôsobom aj jej zlyhanie systému, ktorý mala na starosti. Ona sa tiež len tak bez príčiny rozhodla bojovať proti Marekovi Krajčímu a potom aj proti mne," povedal Matovič.

Ten však pokračoval perličkou, ktorú ešte vraj len málokto počul. "Je to verejné tajomstvo, ale Mária Kolíková bola súčasťou tej predstavy Prezidentského paláca o úradníckej vláde. Mala tam hrať kľúčovú rolu, predpokladám, že to preto aj vychádzalo z týchto zištných dôvodov. Veľmi intenzívne sa chodila do Prezidentského paláca dohadovať o tom, ako povaliť svoju vlastnú vládu," prezradil zo zákulisia Matovič.

A čo bude s Lengvarským?

Zotrvanie Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) v kresle ministra zdravotníctva sa má podľa Matoviča vyhodnotiť po odznení vlny, ktorá sa očakáva v súvislosti s omikron variantom nového koronavírusu. Povedal to v druhom rozhovore pre TASR.

Lengvarský podľa neho podcenil očkovaciu kampaň. Matovič zároveň tvrdí, že sú aj faktory, za ktoré minister zdravotníctva nemôže. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár uviedol, že hoci sa s Lengvarským nezhodol na reforme nemocníc, vo väčšine rozhodnutí ho podporuje.

"Po odznení vlny vyhodnotíme, či je ďalej vhodné, aby pán Lengvarský fungoval v pozícii ministra zdravotníctva," skonštatoval Matovič s tým, že by bolo zlé meniť "generála na čele boja". "Keď to pominie, treba si spočítať plusy, mínusy a rozhodnúť sa, ako ďalej. Myslím si, že zásadným spôsobom podcenil očkovaciu kampaň. Keď sme rezortu zdravotníctva koncom júla dali peniaze, trvalo im viac ako tri mesiace, kým kampaň spustili a spustili doslova hračkársku kampaň, ktorá očkovaniu absolútne nepomáha," myslí si Matovič.

Lengvarského podrobí hodnoteniu aj z pohľadu zaočkovanosti

Šéf OĽaNO avizoval, že Lengvarského bude hodnotiť aj podľa miery zaočkovanosti Slovákov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. "Prebral Slovensko ako krajinu, ktorá bola siedma najlepšie očkujúca krajina v EÚ a momentálne je Slovensko tretia najhoršie očkujúca krajina v EÚ. To je sumár faktorov. Sú tam veci, za ktoré Lengvarský môže a za ktoré nemôže. Nemôže za to, že máme opozíciu, ktorá si postavila svoj úspech na tom, že bude štvať proti opatreniam a očkovaniu," skonštatoval.

To, že Kollár kritizuje ministra zdravotníctva za reformu nemocníc, neznamená, že má odísť. "Myslím si, že minister Lengvarský vedie rezort vojenským spôsobom. V pandémii treba byť rázny a tvrdý, pandémia je naozaj vojnový stav. Na zdravotníckej reforme sme sa nezhodli, ale podporujem ministra Lengvarského vo väčšine rozhodnutí," skonštatoval.