Matovič s Hegerom do noci buntošili: Pozrite sa, čo robili, jediná FOTO, ktorá prezrádza všetko

Matovič s Hegerom v noci buntošili.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Po viac ako roku nového vládnutia sme si už zvykli na to, že expremiér Igor Matovič (OĽaNO) vo svojich statusoch na sociálnej sieti často prezradí aj to, čo by sa malo možno nachádzať za oponou alebo "v zákulisí". No ani tentokrát si neodpustil podobnú pikošku a odfotil premiéra Eduarda Hegera pri tom, čo robili spolu v noci na Úrade vlády.