Nikdy vraj nebolo ľahšie zbohatnúť: Podvody s kryptomenami sa šíria aj na Slovensku!

Kryptomenový svet je záhubou pre dôverčivých

Podvodníci dokážu vylákať peniaze rôznymi spôsobmi. V online svete to je dnes navyše oveľa jednoduchšie. Využívajú na to aj trik s falošnými kryptomenami, ktoré nie sú dostupné na trhu. Prostredníctvom Facebooku, ale aj iných sociálnych sietí či cez mailovú komunikáciu dokážu s ľuďmi nadviazať kontakt, získať si ich dôveru a zneužiť vymyslený príbeh o úspešnom biznise vo svoj prospech.

Ponúknu vám spoluprácu a zlákajú vás na zaujímavé finančné zisky. Ale hlavne vás presvedčia, aby ste si kúpili podiel v novej kryptomene ešte pred jej uvedením na burzu cez proces ICO – Initial Coin Offering. V preklade to znamená predbežná ponuka podielu v kryptomene. ICO sa však bežne využíva aj s relevantnými a overenými kryptomenami. Preto ho nemusíte automaticky považovať za hrozbu.

„Pri kryptomenách je dôležité si uvedomiť, a uvádza to aj sám autor aktuálne najznámejšej kryptomeny bitcoin vo svojom whitepaperi, že ide o tzv. peer-to-peer elektronický peňažný systém. To znamená, že používateľ má správu a kontrolu tohto finančného majetku plne vo svojich rukách. V prípade kryptomien teda neexistuje spoločnosť, ktorá by sa ho snažila chrániť pred potenciálnymi útočníkmi, ale práve naopak, je im priamo vystavený. Uvedomujú si to aj samotní útočníci, ktorých táto zraniteľnosť láka,“ hovorí Tomáš Bujna, IS Security Architect Tatra banky.

Môžete prísť o peniaze či platobné údaje

Aj mnohí Slováci sa nechali doslova nachytať na falošnú kryptomenu a podľahli tlaku spojenému s vidinou zárobku. Ak nakúpite čím skôr a čím väčší podiel, tým bude váš zisk v budúcnosti vyšší. Omyl! Falošná kryptomena sa na trh nikdy nedostane. Rovnako ako sa nikdy nevrátia peniaze dôverčivým ľuďom. Dokonca podvodníci môžu žiadať pod zámienkou vyplatenia výnosu z falošnej kryptomeny aj zaplatenie dane z falošného zisku. Okrem finančnej straty vám hrozí aj odcudzenie platobných údajov, s čím sú spojené obrovské komplikácie.

Ako sa nenechať oklamať?

V prvom rade by ste sa mali zamerať na tzv. whitepaper – práve v ňom je podrobne opísané, ako celý systém novej kryptomeny funguje, a taktiež zdrojový kód. Preto je ihneď podozrivé, ak nič také nenájdete. Upozorňuje na to aj Tatra banka, ktorá sa snaží vzdelávať ľudí a ochrániť tak ich peniaze. Všímajte si aj ďalšie dôležité znaky, ktoré vám môžu napomôcť v odhalení podvodníkov.

príliš lákavá ponuka s vysokým ziskom od neznámej osoby,

vychvaľovanie majetku podvodníka,

prezentovanie neznámej kryptomeny ako revolučného projektu,

neznáma identita ľudí, ktorí stoja za danou kryptomenou.

Podvodníci zneužili seriálový hit

Len nedávno naleteli tisíce ľudí podvodu s digitálnou kryptomenou, ktorá bola inšpirovaná seriálovým trhákom Squid Game od Netflixu. Digitálny token SQUID tvorcovia označili za novú kryptomenu, vďaka ktorej môžu hrať populárnu online hru s rovnakým názvom, aký má seriál. Mnohým neboli podozrivé ani výrazné gramatické chyby na webe či to, že menu mohli iba kúpiť, ale nie predať. Aj to je dôkaz, že takéto investovanie je extrémne rizikové a rozumní investori by sa mu mali úplne vyhnúť.

Cena za jeden token sa začínala na jednom cente, ale pre celosvetovú popularitu seriálu sa vyšplhala až na 2 861 dolárov. Nasledoval klasický scenár podvodu – prudký pád o viac ako 99,99 %, hodnota na úrovni 0,003 dolára, zrušená webová stránka či účty na sociálnych sieťach. Podľa odhadov získali podvodníci takýmto spôsobom približne 2,85 milióna eur.

O iracionalite tohto trhu svedčí aj príklad kryptotokenu omicron. Ešte donedávna bol prakticky neznámym pojmom, ale všetko sa rýchlo zmenilo. Dôvodom je, že WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) pomenovala nový variant koronavírusu takmer identicky – omikron. V priebehu víkendu tak iracionálne narástla hodnota doposiaľ neznámeho tokenu omicron vďaka špekulantom až o 945 %. Dnes sa cena, ako sa dalo očakávať, vrátila na svoje pôvodné hodnoty a ďalej postupne klesá.

Iný typ podvodu s kryptomenami

Tomáš Bujna varuje aj pred ďalším typom podvodu. „Útočník si vytvorí falošný účet napríklad na sociálnej sieti. Štandardne ide o falošný účet verejne známej osoby, resp. osoby známej v tzv. kryptosvete, aby posilnil dôveru obete. Následne prostredníctvom tohto falošného účtu útočník vyhlási, zväčša formou komentára pod nejakým príspevkom, že sa z rôznych dôvodov rozhodol podporiť komunitu a každému, kto mu pošle určitú kryptomenu, zašle späť dvojnásobok. Samozrejme, je to podvod!“ varuje.

Žiadny dvojnásobok nikdy nikto z podvodníkov nezaslal späť a obeť tak v pár sekundách s najväčšou pravdepodobnosťou nenávratne prišla o svoje kryptomeny. Tu nastáva rozdiel v porovnaní s tradičným bankovým svetom. „V prípade, ak používateľ naletí na podvod s kryptomenami, vo všeobecnosti nemá veľa možností, na koho sa obrátiť. Môže tento podvod iba nahlásiť polícii ako trestný čin. Tá má v tomto prípade len veľmi obmedzené možnosti a pravdepodobnosť, že dokáže dohľadať útočníka a vymôcť kryptomeny späť, je aktuálne žalostne nízka,“ dodáva expert.

Vo všeobecnosti treba mať na pamäti, že kde sú príležitosti, tam sú aj nástrahy. Či už nástrahy v podobe zlej investície, alebo v podobe bezpečnostnej hrozby. Preto ak už sa rozhodnete do kryptomien investovať, je nevyhnutné si každý krok dôkladne naštudovať, aby ste sa vydali cestou k príležitosti a nie cestou k nástrahám.

Pozor na rôzne digitálne hrozby

Okrem podvodov s kryptomenami číha na internete mnoho závažných digitálnych hrozieb. Preto by ste si mali chrániť svoje platobné údaje. Pomôže vám s tým aj Tatra banka, ktorá pripravila sériu videí a rôznych užitočných návodov. Ukáže vám, aké návnady používajú podvodníci, ako by ste mali rozpoznať podvodné e-maily, telefonické podvody či ako si dávať pozor pri platbách na internete. Ak si chcete overiť, či ste na internete v bezpečí, môžete si rovno urobiť test #predigitalnubezpecnost.

