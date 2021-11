Mladý Košičan Róbert z marihuanovej kauzy: Vypočul si nový trest! Stále ho bude stáť roky slobody

KOŠICE – Za to, že mal pri sebe počas návštevy pivárne marihuanu a hašiš, mu súd vymeral dlhoročné väzenie. Kauza mladého Košičana Róberta Džunku (27) vyvolala na Slovensku obrovský záujem a otvorila otázku primeranosti trestov v podobných prípadoch. On sám je za mrežami už viac ako dva a pol roka a bojuje za nižší trest. Nový verdikt súdu si vypočul len včera.

Na začiatku celého príbehu bola policajná akcia zameraná na odhaľovanie drogovej činnosti v jednej z bratislavských pivární. U jedného z návštevníkov podniku našli hasiči marihuanu. Nasledovalo obvinenie z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými látkami a mladý Košičan putoval do väzby. Podiel na tom mala aj skutočnosť, že už raz bol odsúdený za drogy a plynula mu skúšobná doba.

Podľa obvinenia mal mať v podniku pri sebe 7,76 gramu marihuany s obsahom THC vyše 20 percent, čo zodpovedá približne 15 obvykle jednorazovým dávkam a tiež 0,47 gramu hašiša s koncentráciou 18,5 percenta, z čoho by sa dali vyrobiť tri jednorazové dávky.

Prvotný verdik ho posadil za mreže na 15 rokov

Okresný súd Košice II vlani rozhodol a Džunka poslal na 12 a pol roka za mreže v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Odpykať by si musel k tomu ešte 2,5 roka za premenenú podmienku.

Voči takémuto rozhodnutiu sa však okamžite odvolal. Krajský súd následne vec vrátil späť na okresný. Nariadil tiež do konania pribrať znalca z odboru toxikológie. Ten mal preveriť tvrdenie obžalovaného, že si fajčením marihuany tlmil bolesť v kolene a ramene. Ten medzitým podal už ôsmu žiadosť o prepsutenie z väzby, ktorú obhajoba navrhovala nahradiť monitorovacím náramkom a probačným dohľadom, no neuspel.

Už "iba" 10 rokov

Teraz však nastal v prípade posun. Ako informoval denník Sme, mladík si vo štvrtok na okresnom súde vypočul nový trest.

Prokurátorka síce opäť navrhla trest 12,5 roka v ústave s maximálnym stupňom stráženia, no senát bol tentokrát miernejší. Mladého Košičana poslal včera do ústavu s minimálnym stupňom stráženia na 10 rokov. Po prepustení by ho k tomu čakal dvojročný ochranný dohľad a ambulantné protitoxikomanické liečenie.

Obhajca Igor Ribár aj mladíkova mama sa však vyjadrili, že bojovať chcú za ešte nižší trest, rovnako tak aj samotný obžalovaný. „Už aj tá doba, čo som vo väzbe, je neprimeraná ku môjmu prešľapu," citoval denník Róberta. Prípad tak opäť poputuje na krajský súd.

Mladý Košičan je vo väzbe už viac ako 33 mesiacov. Vo svojej záverečnej reči včera uviedol, že za tento čas si uvedomil všetko, čo mal. "Viem, že som spravil chybu, ale priznal som si ju a svoje konanie úprimne ľutujem. Budem rešpektovať každé rozhodnutie súdu, môj život a budúcnosť závisí od vás. Prosím zvážiť možnosť mimoriadneho zníženia trestu," povedal.

Zníženie sadzby riešiaj parlament

Práve dnes parlament rokuje o novele Trestného zákona, ktorým by sa mali znížiť trestné sadzby za držanie ľahších drog na vlastnú spotrebu. Návrh prináša možnosť pre sudcov udeliť iný trest, napríklad tzv. ochranné liečenie. Novelou chcú tiež odstrániť spodnú hranicu trestu pri prechovávaní predmetu na výrobu drog, kam patrí aj pestovanie konope. Opakovane prichyteným užívateľom by už nemuselo hroziť desať až 15 rokov za mrežami, ale päť až desať rokov. Týkalo by sa to iba recidivistov. Pri vážnych prešľapoch, teda pri díleroch či obchodníkoch s drogami, tresty meniť nechcú.