Kedy uvidíme výsledky lockdownu? Analytici prehovorili: Z ich slov je jasné, že tak skoro to nebude

BRATISLAVA – Odo dnes máme na Slovensku zavedený lockdown. Ten by mal zatiaľ platiť najbližšie dva týždne a má pomôcť riešiť neúnosnú situáciu, ktorá aktuálne panuje v našich nemocniciach a vysoké počty nakazených. Kedy však uvidíme jeho výsledky?

Dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu otvorene povedali, že najbližších päť dní lockdown neovplyvní počty pozitívnych, lebo tí, čo sa aj hneď dnes a zajtra dozvedia, že boli v okolí pozitívneho alebo im príde zle, tak sa na testy objednajú na piatok a sobotu. Tie budú vyhodnotené v sobotu a v nedeľu a zreportované v nedeľu a v pondelok. "Takže až od utorka budema mať reportované prípadne nižšie čísla LEN tých, čo si to (ne)odovzdajú vďaka opatreniam od piatku," uviedli analytici.

DEŇ 0️⃣ LOCKDOWNU Je prijatý a je aký je. Aké mať očakávania? POZITÍVNI: Najbližších 5 dní neovplyvní počty... Posted by Dáta bez pátosu on Wednesday, November 24, 2021

V skratke povedané – všetko, čo sa udeje s číslami do utorka, nemá nič spoločné s lockdownom. Veľmi podobný scenár platí aj pri hospitalizáciách. Na tých sa lockdown neprejaví najskôr budúci štvrtok, čiže v horizonte siedmich dní. Skôr nie.

Tiež upozornili na to, že "ak si pozriete obrázky ´dnes už klesajúcich´ okresov v počte pozitívnych (napriek vysokému rastu BA kraja) a hlavne klesajúce počty pacientov v mnohých nemocniciach, tak si musíme uvedomiť, že čierno-čierne okresy na východe mali špičku a potrebu lokálneho lockdownu pred Dušičkami. Dnes nie sú kraje Bratislavy, Nitry a Trnavy v takej situácii, v akej boli Prešovský a Košický kraj pred 2-3 týždňami."

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Preto je podľa nich pre východ krajiny zavedenie lockdownových opatrení "neskoré" a pre juhozápad Slovenska zasa "rozpačité." "Stále upozorňujeme, že Slovensko je 72-78 okresov = rybníkov, ktoré sa napĺňajú, prepĺňajú, prípadne pretekajú cez hranu brehov bez možnosti "rybník vypustiť". Ale nakoniec tá hladina každého rybníka (okresu / kraja / regiónu) klesne," uviedli.

Zdôraznili, že Slovensko nie je jeden rybník. "Ak by sme takto zavádzali protipovodňové alebo protilavínové opatrenia, tak by v Piešťanoch pozerali, prečo budujeme pieskové hrádze na Váhu a v Komárne prečo staviame protilavínový zátaras. Ale v Tureckej a na v povodí Bodrogu by asi čakali viac "záchranárov," použili príklad.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

"A dovolíme si poznamenať, že emócie pri návšteve v Bardejove a v Starej Ľubovni v nemocnici na Dušičky by boli bývali rovnaké ako v Ružinove predvčerom. Všetko je o uhle pohľadu," dodali.