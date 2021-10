Šanta pokladá rozsudok v kauze zmeniek za dôvodný: Štefan Ágh sa plánuje odvolať

BRATISLAVA - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta nepodal odvolanie na Najvyšší súd (NS) SR voči verdiktu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý Štefana Ágha v kauze falšovania zmeniek TV Markíza odsúdil 12. októbra na 13-ročný nepodmienečný trest. Potvrdil to Šanta.

Po doručení rozsudku využijeme opravný prostriedok a odvoláme sa, tvrdí Neszméry

Neprávoplatne odsúdenému Štefanovi Ághovi ani jeho obhajcovi Štefanovi Neszmérymu zatiaľ nebol doručený rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý Štefana Á. v kauze falšovania zmeniek TV Markíza odsúdil 12. októbra na 13-ročný nepodmienečný trest.

"Rozsudok a jeho písomné vyhotovenie mne ani môjmu klientovi neboli zatiaľ doručené. Následne po jeho prijatí využijeme opravný prostriedok a odvoláme sa voči vyhlásenému rozsudku," uviedol Neszméry. Vecou sa teda v budúcnosti bude zaoberať Najvyšší súd SR. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta odvolanie nepodá. "Odvolanie som v danej veci nepodal, pretože predmetný rozsudok ŠTS Pezinok považujem za dôvodný a zákonný v celom jeho rozsahu," zdôraznil.

Súd uznal Štefana A. za vinného z obzvlášť závažného trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolupáchateľstvom. Spomínaný trest by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň súd obžalovanému uložil peňažitý trest vo výške 5000 eur a ochranný dohľad. Pokiaľ by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest v rozmedzí piatich mesiacov väzenia.