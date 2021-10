Advokát Para prehovoril o uniknutých prepisoch rozhovorov na chate: VIDEO Dával som právne rady

Para potvrdil, že k stretávaniu došlo, odmieta však, žeby sa zúčastnení niečoho protiprávneho dopustili. "Nič iné sa neudialo, ako iba zákonné," skonštatoval. Všetko chce najprv vysvetliť súdu, myslí si však, že je normálne sa stretávať s ľuďmi, ktorí vyhľadávajú právnu pomoc. "Je legitímne právo získavať informácie a získavať dôkazy. O to viac, keď ma nepúšťajú do úplného spisu a nesprístupňujú mi dôkazy," uviedol. Odmieta, žeby niekoho na stretnutiach k niečomu nabádal. "Nehovoríme tam nič iné, ako právne rady, na čo sme oprávnení," poznamenal s tým, že ak sa cez média zverejňujú odkazy, že "treba čakať na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) a šúchať nohami", potom nech sa nikto nečuduje, že sa ľudia stretávajú s advokátmi.

VIDEO Na videách nie je nič relevantné, hovorí o zverejnených nahrávkach advokát Marek Para

Hamran použitie nahrávok neposudzuje

Posudzovanie dôkazov, ako sú videá, ktoré majú byť novými dôkazmi v prípade policajnej akcie Očistec, treba nechať na orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Vyplýva to z vyjadrení Štefana Hamrana, ktorý je dočasne povereným riaditeľom Policajného zboru (PZ). "To nechajme na orgány činné v trestnom konaní, ak o tom rozhodli," reagoval Hamran na otázku, či sú videá použiteľné aj v iných trestných konaniach ako tých, pre ktoré boli vyhotovené. Pripomenul, že on to neposudzuje. Odpočúvanie chaty v Nitrianskom kraji schválil podľa Denníka N Okresný súd Nitra v rámci vyšetrovania trestného činu, ktorý súvisel s pytliactvom.

Hamran nechcel komentovať, či je konanie "porád", ktoré videá zachytávajú, v poriadku. Nie sú podľa neho bežné. Šéfa polície sa novinári tiež pýtali, ako vníma to, že sa na videu mal Kaliňák dohadovať o tom, ako bude vypovedať. "K tomu nie je čo dodať," skonštatoval.

Chce sa vyjadriť aj k práci vyšetrovateľov NAKA

V súvislosti s výhradami opozície, že sa manipulujú vyšetrovania, avizuje Hamran tlačovú konferenciu, kde sa chce vyjadriť aj k práci vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Chce si najprv preštudovať odôvodnenie bratislavského krajského súdu, ktorý mal označiť stíhanie štyroch vyšetrovateľov NAKA pracujúcich na závažných kauzách za neodôvodnené.

Prokuratúra v pondelok (25. 10.) informovala, že dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry doplnil svoj návrh na predĺženie väzby obvinených v rámci akcie Očistec o obrazovo-zvukové záznamy. Tie majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz. Následne boli medializované videá s Ficom, Kaliňákom, Parom, Bödörom a synom Tibora Gašpara.